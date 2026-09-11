Σε αγιασμό σχολείου στην Κύμη ο Τασούλας: “Με την παιδεία οι μαθητές μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής”

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέφθηκε σήμερα την Κύμη Ευβοίας και μετέβη στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο και στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο Τασούλας παρέστη στην τελετή του αγιασμού με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Απευθυνόμενος στους μαθητές και τις μαθήτριες, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «η παιδεία, η μόρφωση, η εκπαίδευση, το σχολείο είναι ταυτόχρονα και χαρά και κόπος» και τους παρότρυνε να «μην ξεγελαστούν ποτέ και φοβηθούν τον κόπο. Ο κόπος είναι ευλογημένος, γιατί χάρη στην παιδεία, χάρη στη μόρφωση μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής και να νικήσουν τη μοίρα τους».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις μεγάλες προσωπικότητες, που ανέδειξε ο τόπος τους, σημειώνοντας, ότι: «Ο Γεώργιος Παπανικολάου ήταν κάποτε παιδί σαν κι εσάς. Ο Δημήτριος Γαλάνης, ο περίφημος χαράκτης, ο συγγραφέας Παύλος Νιρβάνας, ο Ναύαρχος Νικόλαος Παππάς, o Ταγματάρχης Ιωάννης Βελισσαρίου όλοι υπήρξαν κάποτε παιδιά που ξεκινούσαν κι εκείνα τη δική τους διαδρομή και κατάφεραν μέσα από την παιδεία τους να νικήσουν τη μοίρα τους, να κάνουν τους γονείς τους υπερήφανους και να τους καμαρώνουν για την πορεία τους».

Τόνισε, ακόμα, ότι «για τον καθένα και την καθεμιά σας, υπάρχει ένας δρόμος που σας περιμένει. Αυτός ο δρόμος ξεκινάει σήμερα με τον αγιασμό, με τις ευλογίες της Εκκλησίας, τη φροντίδα της Πολιτείας, την αγάπη των γονιών σας και τη γνώση των δασκάλων σας» και τους ευχήθηκε «καλή χρονιά, καλή πρόοδο και πάντα να πετυχαίνετε τους στόχους και τα σχέδιά σας στη ζωή».

Ειδικότερα, κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στην τελετή του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Βλέπω τη χαρά αλλά και την αγωνία των μαμάδων και των μπαμπάδων για το πώς θα πάνε τα παιδιά φέτος, πώς θα προσαρμοστούν, τι παρέες θα κάνουν στο σχολείο, πώς θα προχωρήσει η μάθησή τους, πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία τους με τους δασκάλους και τις δασκάλες.

Την ημέρα αυτή, όλοι μας στην ίδια ηλικία με τα παιδιά σας, την έχουμε ζήσει, την έχουμε χαρεί ή μας έχει αγχώσει. Είναι μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές του Προέδρου της Δημοκρατίας να βρίσκεται σε τέτοια ξεκινήματα, να εύχεται “καλή σχολική χρονιά”, να βεβαιώνει πως η Πολιτεία σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, οφείλει να κάνει -και κάνει- ό,τι μπορεί για την καλύτερη εικόνα των σχολείων, για τον εξοπλισμό τους, για την πλήρωση των θέσεων δασκάλων και καθηγητών. Όλα αυτά, φυσικά, δεν καλύπτουν πάντα απολύτως τις ανάγκες οι οποίες και στη διαδρομή παρουσιάζονται και πρέπει όλοι, αυτές τις ανάγκες να κοιτάμε πως θα τις ξεπεράσουμε.

Θέλω όμως να απευθυνθώ σε όλα τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών που σήμερα στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο και στο 1ο και 2ο Δημοτικό ξεκινούν την διαδρομή της εκπαίδευσης.

Το πρώτο που αισθάνομαι την ανάγκη να τους πω, είναι ότι η παιδεία, η μόρφωση, η εκπαίδευση, το σχολείο είναι ταυτόχρονα και χαρά και κόπος. Μην ξεγελαστούν ποτέ και φοβηθούν τον κόπο. Ο κόπος είναι ευλογημένος, γιατί χάρη στην παιδεία, χάρη στη μόρφωση μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής και να νικήσουν τη μοίρα τους. Χάρη στην μόρφωση μπορούν να πραγματοποιήσουν τα σχέδια της ζωής τους. Χάρη στη μόρφωση μπορούν να κάνουν τους γονείς τους υπερήφανους.

Και όταν λέω χάρη στη μόρφωση δεν εννοώ ότι υποχρεωτικά πρέπει όλοι να είναι άριστοι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του δεξιοτεχνίες, τη δικιά του επίδοση, τη δικιά του κλίση. Και μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση με τις δασκάλες, τους δασκάλους σήμερα και αργότερα στο Γυμνάσιο με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες, αυτά τα παιδιά θα ανακαλύψουν την κλίση τους, θα κατευθυνθούν προς τον αγώνα της ζωής και θα αφιερωθούν στο επάγγελμα που μπορούν να ασκήσουν καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τον κόπο και τις απαιτήσεις μιας αξιοπρεπούς ζωής.

Στο ξεκίνημα, λοιπόν, παιδιά, αυτής της χρονιάς σας εύχομαι να συνδυάσετε τη χαρά της παρέας, τη χαρά της μάθησης, τη χαρά του να συνεργάζεστε με τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, αλλά και τη χαρά του διαβάσματος στο σπίτι, τη χαρά του να ρωτάτε τους δασκάλους όταν έχετε απορία και δεν ξέρετε κάτι. Όταν δεν ξέρετε κάτι, σημαίνει ότι πρέπει οι δάσκαλοι να σας το εξηγούν περισσότερο. Γι’ αυτό είναι οι δάσκαλοί σας δίπλα σας.

Μην διστάζετε να ρωτάτε, να ψάχνετε και στο σπίτι να προετοιμάζεστε για την επόμενη μέρα, για να έρχεστε χαρούμενοι, γεμάτοι εφόδια.

Ξεκινάτε σήμερα μια ωραία σχολική χρονιά. Ξεκινάτε μια χρονιά που θα σας “εξοπλίσει” για τα επόμενα βήματά σας. Όσοι βλέπετε εδώ γύρω σας, κυρίως οι γονείς σας αλλά και οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, η Πολιτεία, ο Δήμαρχος, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι δίπλα σας για να προσφέρουν μαζί με την Εκκλησία της Καρυστίας κάθε επικουρία και κάθε συμπαράσταση που χρειάζεστε.

Έχετε βγάλει εδώ, οι Κουμιώτες, σπουδαίες προσωπικότητες που κάποτε ήταν στην ηλικία σας. Ο Γεώργιος Παπανικολάου ήταν κάποτε παιδί σαν κι εσάς. Ο Δημήτριος Γαλάνης, ο περίφημος χαράκτης, ο συγγραφέας Παύλος Νιρβάνας, ο Ναύαρχος Νικόλαος Παππάς, o Ταγματάρχης Ιωάννης Βελισσαρίου όλοι υπήρξαν κάποτε παιδιά που ξεκινούσαν κι εκείνα τη δική τους διαδρομή και κατάφεραν μέσα από την παιδεία τους να νικήσουν τη μοίρα τους, να κάνουν τους γονείς τους υπερήφανους και να τους καμαρώνουν για την πορεία τους.

Για τον καθένα και την καθεμιά σας υπάρχει ένας δρόμος που σας περιμένει. Αυτός ο δρόμος ξεκινάει σήμερα με τον αγιασμό, με τις ευλογίες της Εκκλησίας, τη φροντίδα της Πολιτείας, την αγάπη των γονιών σας και τη γνώση των δασκάλων σας.

Σας εύχομαι λοιπόν, καλή χρονιά, καλή πρόοδο και πάντα να πετυχαίνετε τους στόχους και τα σχέδιά σας στη ζωή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ