Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ δύο μέρες μετά την κηδεία του αδελφού της, βασιλιά Χάραλντ

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών η πριγκίπισσα Άστριντ της Νορβηγίας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ.

Η πριγκίπισσα Άστριντ, ήταν το μεσαίο παιδί του βασιλιά Όλαφ και της Μάρθας της Σουηδίας.

Με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα Ανάκτορα ανέφεραν:

“Η πριγκίπισσα Αστρίντ πέθανε. Ο Βασιλιάς, έλαβε με μεγάλη θλίψη την είδηση ότι η Πριγκίπισσα Αστρίντ πέθανε. Η πριγκίπισσα κοιμήθηκε σήμερα, Παρασκευή 11. Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η 94χρονη πριγκίπισσα είχε δώσει το παρών πριν από κάποιες ημέρες στην κηδεία του Νορβηγού μονάρχη και αδελφού της.

Τα παιδιά της πριγκίπισσας Άστριντ, η Κάθριν, η Βενεδίκτη, ο Αλεξάντερ, η Ελισάβετ και ο Καρλ-Κρίστιαν, αποχαιρέτησαν τη μητέρα τους με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Αγαπημένη μας μητέρα, αγαπημένη μας πριγκίπισσα Άστριντ.

Σε ευχαριστούμε που ήσουν η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Σε όλη σου τη ζωή ήσουν δίπλα μας, με αγάπη και σοφία, ζεστασιά και καλή διάθεση. Ήσουν εκεί για τον παππού μας, βασιλιά Όλαφ, και για τον θείο μας, βασιλιά Χάραλντ, πάντα παρούσα, πιστή και αφοσιωμένη.

Και πέρα από αυτό, έδειχνες πάντοτε γνήσιο ενδιαφέρον και φροντίδα για όσους χρειάζονταν λίγη περισσότερη προσοχή.

Μέσα στη θλίψη μας, στεκόμαστε ενωμένοι και γεμάτοι ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες αναμνήσεις. Θα έχεις για πάντα μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας».

Από την πλευρά του, ο νέος Νορβηγός βασιλιάς Χάακον αναφέρθηκε στην αγαπημένη του θεία σε μήνυμα.

«Σε όλη τη μακρά ζωή της, η πριγκίπισσα Άστριντ εκπροσώπησε τον Βασιλικό Οίκο με έναν θερμό και αφοσιωμένο τρόπο. Σε ηλικία μόλις 22 ετών, κλήθηκε να αναλάβει τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας, όταν η γιαγιά μου, η διάδοχος πριγκίπισσα Μάρθα, έφυγε από τη ζωή.

Στο έργο της, η πριγκίπισσα Άστριντ έδινε πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα και την ένταξη των πιο ευάλωτων ανθρώπων στην κοινωνία. Ήταν εξαιρετικά πιστή και εκτελούσε πάντα τα καθήκοντά της με αφοσίωση, συνέπεια, παρουσία και το χαρακτηριστικό μεταδοτικό της πνεύμα.

Η θεία Άστριντ υπήρξε ένα σημαντικό στήριγμα για τον βασιλιά Χάραλντ και για όλους εμάς στην οικογένεια. Μάθαμε πολλά από εκείνη και δεν δίσταζε ποτέ να εκφράσει τη γνώμη της.

Ο θάνατός της αποτελεί μεγάλη απώλεια για όλους μας. Θα μας λείψει. Η οικογένειά μου κι εγώ στέλνουμε θερμές σκέψεις στους αγαπημένους ανθρώπους της θείας Άστριντ».