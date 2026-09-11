Στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ έχει ξεκινήσει και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια σημαντική… γιορτή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στις 15 Σεπτεμβρίου θα βρεθούν στην πόλη για να γιορτάσουν έναν αιώνα γεμάτο μεγάλες στιγμές, πρόσωπα αλλά και ιστορίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο ενός αιώνα ελληνικού ποδοσφαίρου!

Υπάρχουν επέτειοι που απλώς μετρούν τον χρόνο και άλλες που αναμετρώνται με την Ιστορία. Τα 100 χρόνια της ΕΠΟ ανήκουν αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Και στις 15 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο όπου ένας ολόκληρος αιώνας ελληνικού ποδοσφαίρου συναντά και επαναπροσδιορίζει τον εθνικό του χαρακτήρα, το ευρωπαϊκό του παρόν και μέλλον.

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2026: το πρωί, η τιμητική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Το μεσημέρι, το αναπτυξιακό φεστιβάλ Football in Schools, για να θυμίσει πως όλα ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες, τα αγόρια και τα κορίτσια που κλοτσούν μια μπάλα και αρχίζουν να την αγαπούν. Το βράδυ η γιορτή! Μαζί με τους ανθρώπους της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας θρύλους και στελέχη του διεθνούς και ελληνικού ποδοσφαιρικού στερεώματος.

Ύψιστη τιμή στην ιστορική διαδρομή του ελληνικού ποδοσφαίρου και στους δεσμούς που το συνδέουν με την Ευρώπη. Άλλωστε, η ΕΠΟ δεν υπήρξε απλώς μέλος αυτής της οικογένειας. Ήταν εκεί από την αρχή, ως ιδρυτικό μέλος. Το 1954, όταν η UEFA έκανε τα πρώτα της βήματα, η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις ομοσπονδίες που έβαλαν το θεμέλιο για τη δημιουργία της. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο ποδοσφαιρικό “ποτάμι”.

Οι σημαντικές στιγμές πολλές! Γνωστές και καταγεγραμμένες, αλλά και άγνωστες: εξέδρες που γέμισαν και άδειασαν, Κυριακές που έγιναν γιορτή, βραδιές που η απογοήτευση ήταν πιο δυνατή από τη χαρά. Γενιές που μεγάλωσαν με μια μπάλα στα πόδια, σε αυτοσχέδια γήπεδα σε πλατείες και χωράφια, σε δρόμους απ΄ όπου δεν περνούσαν συχνά αυτοκίνητα… Άνθρωποι που έμαθαν κάπως έτσι την έννοια της νίκης, της ήττας, της ανατροπής. Ξεπερνώντας άλλοτε σκοπέλους και άλλοτε βουνά. Και φτώχεια, πολέμους και κάθε λογής δυσκολίες.

Κι όμως, η μπάλα συνέχισε να κυλά…

Σε αυτά τα εκατό χρόνια, από το ελληνικό ποδόσφαιρο πέρασαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, μεγάλα ταλέντα, προπονητές πρωτοπόροι που χάραξαν καινούριους δρόμους. Η γιορτή ανήκει σε όλους όσοι βρίσκονται μαζί μας και σε εκείνους που πέρασαν στη συλλογική μνήμη. Στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, τον γνωστό και τον άγνωστο, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη! Στον Έλληνα προπονητή! Αλλά και στους σπουδαίους ξένους παίκτες και τεχνικούς που κόσμισαν τα γήπεδά μας!

Σήμερα το οργανωμένο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει αφήσει πίσω του τον ρομαντισμό των πρώτων δεκαετιών και έχει εισέλθει σε έναν κόσμο επαγγελματικό, απαιτητικό, παγκόσμιο.

Η Ομοσπονδία αντικρίζει το μέλλον με όραμα! Χωρίς την εσωστρέφεια που προκαλούν τα προβλήματα, αλλά και δίχως την παράλογη αισιοδοξία μιας υπερφίαλης προσέγγισης. Οργανωμένα, με βήματα σταθερά, με αποφάσεις που ενισχύουν το άθλημα σε όλα τα επίπεδα. Ο δρόμος οδηγεί μπροστά, μόνο μπροστά! Με διοργανώσεις επανασχεδιασμένες και θελκτικές, με σωστές και αποδοτικές συνεργασίες με χορηγούς, με κοινωνικό πρόσωπο που συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Με έμφαση σε αναπτυξιακές δράσεις για τη σωστή εκμάθηση από αγόρια και κορίτσια των βασικών και κρίσιμων αγωνιστικών και τεχνικών στοιχείων, αλλά και των αξιών που κομίζει το ποδόσφαιρο. Με αληθινό ενδιαφέρον για την περιφέρεια. Με ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες, από την ερασιτεχνική εκδοχή του αθλήματος μέχρι τους συλλόγους που κάνουν πρωταθλητισμό κι εκείνους που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη, με βάθος πεδίου έως τις Εθνικές Ομάδες, που έχουν πια και το δικό τους «σπίτι» ύστερα από 100 χρόνια ιστορίας!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΠΟ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!»