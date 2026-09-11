Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη: “Έχω άνδρα πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ”

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι.

Σε βάρος των δύο γιατρών-ιδιοκτητών της κλινικής έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς όλα όσα συνέβησαν πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο της κλήσης προς το ΕΚΑΒ, η οποία, σύμφωνα με το “Live News”, έγινε από τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο.

«Είμαι στο ιατρείο Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, Θεοδωρόπουλος Ηλίας, ιατρός. Έχω περιστατικό, άνδρας 55 ετών, λιπόθυμος, πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, κάνω ΚΑΡΠΑ», φέρεται ότι είπε ο γιατρός καλώντας το ΕΚΑΒ.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στην κλινική, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρήκαν τον γιατρό να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή.

Επίσης ο γιατρός φέρεται να ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε ήδη χορηγήσει στον Γιώργο Μαζωνάκη 1 mg αδρεναλίνης, χωρίς όμως να διευκρινίσει ακριβώς πότε έγινε αυτό. Παράλληλα, μπροστά στους διασώστες φέρεται να πραγματοποιήθηκε και δεύτερη χορήγηση αδρεναλίνης.

Οι ειδικοί ερευνούν αν η αδρεναλίνη χορηγήθηκε σωστά, εάν δηλαδή έγινε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της ιατρικής, ή εάν οι δύο γιατροί δεν ήξεραν να το κάνουν και την διέλυσαν με κάτι άλλο.