Με χαμόγελα το πρώτο κουδούνι και οι Αγιασμοί στα σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

Τις μαθήτριες και τους μαθητές που ξεκινούν σήμερα τη νέα σχολική χρονιά, και κυρίως τα πρωτάκια που βρίσκονται στην αρχή μιας καινούριας ζωής, υποδέχθηκε και καλωσόρισε μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους ιερείς που τέλεσαν τους αγιασμούς ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.

Τον δήμαρχο συνόδευαν, εκτός από τον αντιδήμαρχο Παιδείας Μιχάλη Βουλγαρίδη, και το σύνολο σχεδόν των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής παράταξης που διοικεί τον δήμο. Το σκηνικό της ημέρας του αγιασμού στα σχολεία και των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων (Συκιές, Νεάπολη, Πεύκα, Άγιος Παύλος) ήταν κοινό. Χαρούμενες φωνές, γέλια, αγουροξυπνημένα πρόσωπα, παρέες και τεράστιες σχολικές τσάντες έτοιμες να γεμίσουν με τα βιβλία της χρονιάς.

Στο μήνυμά του -το οποίο διαβάστηκε από τους ιερείς σε όλα τα σχολεία- ο μητροπολίτης Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας κάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες να εκτιμούν αυτά που έχουν, να νιώθουν τη χαρά που τους δίνει το σχολείο, να αναγνωρίζουν ότι σε αντίθεση με εκατομμύρια παιδιά του κόσμου έχουν το προνόμιο να βρίσκονται στην αρχή μιας καινούριας σχολικής χρονιάς. Τους κάλεσε, επίσης, να μην ‘‘σκοτώνουν’’ τον χρόνο τους αλλά να τον αξιοποιούν για να μάθουν «γράμματα σπουδάματα του Θεού τα πράματα», όπως έλεγαν οι παλαιότεροι μαθητές. Μάλιστα ο κ. Βαρνάβας υπενθύμισε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε πως είναι λανθασμένος ο γνωστός παραλληλισμός του χρόνου με το χρήμα καθώς το χρήμα μπορεί να το ξανακερδίσει κανείς αλλά τον χαμένο χρόνο όχι. Τέλος, κάλεσε τα παιδιά να αξιοποιούν όσα τους προσφέρουν γονείς και εκπαιδευτικοί και τους ευχήθηκε μια καλή χρονιά με ειρήνη, υγεία και χαρά.

«Ανοίγουν δρόμοι…»

Τις τελετές των Αγιασμών στον δήμο Νεάπολης-Συκεών τίμησαν με την παρουσία τους σε τρία σχολικά συγκροτήματα (4ο-5ο Γυμνάσια Νεάπολης, ΕΠΑΛ Νεάπολης, 4ο Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Συκεών) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, και Τομεάρχης Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης και η βουλεύτρια, και Τομεάρχης Ψυχικής Υγείας, Ράνια Θρασκιά.

«Σήμερα δεν ανοίγει μια πόρτα στο σχολείο, ανοίγουν δρόμοι για σας και έχει νόημα να τους περπατήσετε. Ζούμε σε μια περίοδο μεταβατική και πράγματι το σχολείο έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό», ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Παραστατίδης, κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. «Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, έτσι όπως εξελίσσεται ο κόσμος με τις τεχνολογίες και την τεχνική νοημοσύνη, θα έχει ένα πάρα πολύ καλύτερο μέλλον. Το μέλλον σάς ανήκει, ανήκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», ανέφερε μεταξύ άλλων, και συμπλήρωσε: «Το κάθε παιδί έχει τις δικές του δεξιότητες και τα δικά του ταλέντα. Το στοίχημα της εκπαίδευσης είναι να αναδείξουμε τα δικά σας ταλέντα και τις δεξιότητες με βάση τη διαφορετικότητα. Η ευθύνη της Πολιτείας είναι να μη μείνει κανένα παιδί πίσω, χωρίς διακρίσεις. Η ισότητα των ευκαιριών και η ισότητα των συνθηκών είναι το δικό μας στοίχημα και θα προσπαθήσουμε για αυτό».

Από την πλευρά της, η βουλεύτρια Ράνια Θρασκία παρότρυνε τα παιδιά να μιλούν για τα συναισθήματά τους και να ζητούν βοήθεια όποτε νιώθουν την ανάγκη. «Επειδή μέσα μας έχουμε πάρα πολλά συναισθήματα, και πολλές φορές μερικά από αυτά είναι δύσκολα και έντονα, και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε με έναν τρόπο ευεργητικό για εμάς, μιλήστε για αυτά. Όποιος χρειάζεται ας ζητήσει βοήθεια για αυτά. Ο σκοπός είναι σε όλη μας τη ζωή να είμαστε χαρούμενοι. Τα συναισθήματά σας να τα κάνετε δύναμη για σας και για ό,τι καλύτερο. Για αυτό να μιλάτε, να τα αναγνωρίζετε και όποτε χρειάζεται να ζητάτε βοήθεια, από όποιον εμπιστεύεστε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σταθερά κορυφαία προτεραιότητα…

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών από τον πρώτο αγιασμό, στον οποίο έδωσε το «παρών» στο ιστορικό 3ο-6ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών, μέχρι τον τελευταίο χρονικά, ευχήθηκε στους μαθητές καλή χρονιά και αυτοί του απάντησαν ένα ηχηρό και κεφάτο «καλή χρονιά» κρατώντας την παράδοση πολλών ετών.

Όπως επισήμανε ο κ. Δανιηλίδης, στον δήμο Νεάπολης-Συκεών η σύγχρονη δημόσια εκπαίδευση «αποτελεί σταθερά μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η γνώση είναι το σημαντικότερο εφόδιο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας και το ισχυρότερο διαβατήριο για το μέλλον τους». «Γι’ αυτό, συμπλήρωσε, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια επιμένουμε να στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο όχι μόνο με λόγια, αλλά με έργα. Με σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές, με εξοπλισμό, με εργαστήρια, με χώρους άθλησης και πολιτισμού, με δράσεις και προγράμματα που διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών μας».

Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε, επίσης, γονείς και μαθητές ότι ο δήμος δίνει καθημερινά αγώνες για να διασφαλίζει όλο και πιο υψηλή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης έτσι ώστε τα δημόσια σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών «να μην έχουν να ζηλέψουν τίποτε από τα καλύτερα και ακριβότερα ιδιωτικά». Ο δήμαρχος μίλησε και για τη ρήση της Μελίνας Μερκούρη ότι αν αξίζει κάπου να επενδύσει αυτός ο τόπος είναι η παιδεία και ο πολιτισμός και όχι τα «φουγάρα» όπως έλεγε τα οποία επιπλέον ρυπαίνουν.

Με βάση την πεποίθηση ότι το σχολείο δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό μίλησε και για την αξία που έχει «να πηγαίνουμε τα παιδιά στον πολιτισμό και να φέρνουμε τον πολιτισμό στα σχολεία μας». Αναφέρθηκε στα πλούσια πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, όπως το πρόγραμμα θεατρικής αγωγής σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, αλλά και τη δυνατότητα παρακολούθησης συναυλιών κλασικής μουσικής σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Απευθυνόμενος στους γονείς, ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης, επικαλούμενος χώρες βόρειας Ευρώπης που επένδυσαν στην εκπαίδευση και οι κοινωνίες τους ευημερούν, τόνισε ότι «η καλύτερη προίκα που έχουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας δεν είναι οι ακίνητες και οι κινητές αξίες αλλά η μόρφωση και η εκπαίδευσή τους».

Κλείνοντας ο δήμαρχος κάλεσε τους γονείς να φροντίσουν ώστε «να εντάξουν τα παιδιά τους, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις κλίσεις τους σε διάφορες δραστηριότητες, όπως ωδεία, αθλητικές ομάδες, εικαστικά, κ.ά., αφού τα παιδιά και οι έφηβοί μας μεγαλώνουν σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις». Ο κ. Δανιηλίδης υπενθύμισε, επίσης, τη λειτουργία της «Πυξίδας» στα όρια του δήμου, το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων εκεί όπου μπορούν να απευθυνθούν γονείς και μαθητές για την ψυχική υγεία των παιδιών και για την αποφυγή ή την πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού, bulling, κ.λπ., ή επιθετικών και βίαιων συμπεριφορών.

Τέλος ο δήμαρχος ευχήθηκε μια χρονιά με ειρήνη, μακριά από τους πολέμους, με υγεία, με πρόοδο, με αγώνες και με χαμόγελα.