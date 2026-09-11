Γιώργος Μαζωνάκης: Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του τραγουδιστή σύμφωνα με τους ιατροδικαστές

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία είχε καταφύγει ο πασίγνωστος τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη που έπαθε ανακοπή σε κλινική στο Κολωνάκι, το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με το protothema.gr, απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σορό του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.