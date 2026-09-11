Γλυκερία για Μαζωνάκη: Λυπήθηκα πολύ, κρατώ όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που βρεθήκαμε σε ένα πάλκο

Με βαθιά θλίψη και ένα συγκλονιστικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σπουδαία ερμηνεύτρια Γλυκερία αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Η είδηση της απώλειας του κορυφαίου λαϊκού τραγουδιστή έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο, με δεκάδες συναδέλφους του να μοιράζονται τις δικές τους αναμνήσεις.

Η Γλυκερία, η οποία είχε βρεθεί στο ίδιο πάλκο με τον δημοφιλή καλλιτέχνη στα πρώτα του βήματα, εξέφρασε δημόσια την οδύνη της, ανασύροντας μνήμες από το παρελθόν.

«Λυπήθηκα πολύ για τον αιφνίδιο και άδοξο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός τόσο νέου ανθρώπου και αγαπημένου συναδέλφου. Με τον Γιώργο κρατώ όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που βρεθήκαμε σε ένα πάλκο, όταν εκείνος έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση!», έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Η συνεργασία τους στο ξεκίνημα της πορείας του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σφυρηλατήσει μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Ο ξαφνικός θάνατός του από ανακοπή καρδιάς αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή.

Το μήνυμα της Γλυκερίας συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες αντιδράσεις από θαυμαστές, που έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον «Μαζώ» των ελληνικών γηπέδων και της νυχτερινής Αθήνας.