Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου – “Σίγουρη η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές”

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η συνήγορός του, Βάσω Πανταζή

Όπως αναφέρει η δικηγόρος του, ο κ. Κασιδιάρης θα αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί παρόλο που το τεκμήριο της αθωότητάς του παραμένει σε ισχύ λόγω της μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης.

Παράλληλα, η ίδια γνωστοποίησε πως ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές.

«Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες», αναφέρει στην δήλωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.

Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο ΟΛΗΣ της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό.

Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.