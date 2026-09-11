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Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

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Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Παρασκευή, αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

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