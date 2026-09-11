“Δεν βγήκε από το παράθυρο”: Η Ryanair δίνει τη δική της εκδοχή για τον επιβάτη που τραυματίστηκε σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη

ΗRyanair δήλωσε ότι θα «αμφισβητήσει» τον ισχυρισμό ότι το σώμα ενός 61χρονου επιβάτη βγήκε μερικώς εκτός αεροσκάφους, όταν έσπασε το παράθυρο της θέσης του κατά τη διάρκεια πτήσης που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό πόλης της Γερμανίας, τον περασμένο Ιούλιο.

Οπως αναφέρει ο Guardian, Αμερικανοί ερευνητές εξετάζουν το περιστατικό που άφησε σοβαρά τραυματισμένο τον Λιούμπισα Κάροβιτς. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο Σέρβος επιχειρηματίας «τραβήχτηκε πίσω στην καμπίνα» αφού το κεφάλι και το δεξί του χέρι βρέθηκαν εκτός αεροσκάφους λόγω της ξαφνικής αποσυμπίεσης.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία θα «αμφισβητήσει» αυτή την εκδοχή, λέγοντας σε δημοσιογράφους μετά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας στο Δουβλίνο την Πέμπτη ότι ο Κάροβιτς «βρέθηκε πράγματι να έλκεται προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε έξω από αυτό».

«Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέρος του σώματός του βγήκε εκτός παραθύρου, αλλά πράγματι τραβήχτηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς την κατεύθυνση του παραθύρου», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το kathimerini.gr.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο επιβάτης ήταν «δεμένος με τη ζώνη του στο κάθισμα», προσθέτοντας: «Στο τέλος της διαδικασίας θα αμφισβητήσουμε σίγουρα ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέρος του σώματος του βγήκε εκτός του παραθύρου».

Ο Ο’ Λίρι δήλωσε ότι «δεν προσπαθεί να υποβαθμίσει» το περιστατικό και ότι η αεροπορική εταιρεία θα «πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα της έκθεσης του NTSB».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, ο Κάροβιτς δήλωσε ότι πιστεύει πως η ζώνη ασφαλείας του τον κράτησε μέσα στο αεροπλάνο καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ενώ η σύζυγός του, Σβετλάνα, ανέφερε ότι ένας επιβάτης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, καθώς παρακολουθούσε τον σύζυγό της «να βρίσκεται μισός μέσα και μισός έξω από το αεροπλάνο».

Είπε ότι ο άγνωστος επιβάτης αλβανικής καταγωγής «έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τον τραβήξει μέσα και στη συνέχεια προσπάθησε να φράξει το παράθυρο, πρώτα με μια τσάντα που ρουφήχτηκε αμέσως και μετά με μια βαλίτσα, κάτι που στο τέλος λειτούργησε».