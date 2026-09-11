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Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Νίκος Βέρτης – Μεγάλη επιστροφή στην Πύλη Αξιού

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THESTIVAL TEAM

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Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, ο Νίκος Βέρτης επιστρέφει στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και ανεβαίνει στη σκηνή της Πύλης Αξιού, με την ανταπόκριση του κοινού να είναι ήδη εντυπωσιακή, αφού οι πρώτες εβδομάδες ήδη είναι sold out!

Ο Νίκος Βέρτης έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη ελληνική διασκέδαση, με σταθερά υψηλές απαιτήσεις, προσήλωση στη λεπτομέρεια και μια διαρκή ανάγκη να εξελίσσεται.Ανανεώνει & δεν επαναλαμβάνει ιδέες σε κάθε του εμφάνιση και τολμά να εξελίσσει διαρκώς όσα παρουσιάζει επί σκηνής. Αυτή η φιλοσοφία, που χαρακτηρίζει σταθερά την πορεία του, είναι ένας από τους λόγους που ο Νίκος Βέρτης ξεχωρίζει ως o πρωτοπόρος της λαϊκής μουσικής σκηνής.

Και αυτή τη φορά ετοιμάζεται να παρουσιάσει μια εντυπωσιακή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, όπου η μουσική, ο ήχος, ο φωτισμός και η σκηνική εικόνα συνθέτουν ένα αποτέλεσμα σχεδιασμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Στο επίκεντρο, πάντα, η μουσική. Με τις μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες του,  που έχουν αγαπηθεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τις νεότερες κυκλοφορίες του, ο Νίκος Βέρτης δημιουργεί βραδιές που εναλλάσσουν τη δυναμική με το συναίσθημα, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε μια ξεχωριστή εμπειρία, με το κοινό πάντα στο επίκεντρο.

Μαζί του, η Lila, με την εκρηκτική της ενέργεια και τον ιδιαίτερο ήχο που την έχουν κάνει να ξεχωρίσει στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Νίκος Βέρτης

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