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Κιλκίς: Χωρίς ενεργές εστίες η φωτιά στην περιοχή Πλάγια

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THESTIVAL TEAM

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Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση, στην περιοχή Πλάγια στο Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Παιονίας, παρέχοντας υδροφόρες.

Την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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