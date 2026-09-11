Κιλκίς: Χωρίς ενεργές εστίες η φωτιά στην περιοχή Πλάγια

Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση, στην περιοχή Πλάγια στο Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο Δήμος Παιονίας, παρέχοντας υδροφόρες.

Την εξακρίβωση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.