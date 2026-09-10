Κιλκίς: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάγια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάγια του Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45. Η φωτιά βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν απειλεί κατοικίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Παιονίας με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.