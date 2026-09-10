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Κιλκίς: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάγια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάγια του Κιλκίς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:45. Η φωτιά βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και δεν απειλεί κατοικίες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Παιονίας με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Κιλκίς Πυροσβεστική Υπηρεσία

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