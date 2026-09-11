Κεντρική Μακεδονία: Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά για 220.000 μαθητές και 28.000 εκπαιδευτικούς

Το πρώτο κουδούνι που θα σημάνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα χτυπήσει σε λίγη ώρα σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης με τους χιλιάδες μαθητές και καθηγητές να είναι έτοιμοι να ριχτούν στο στίβο της γνώσης και της μάθησης.

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς όπως ανέφερε στοthestival.gr ο διευθυντής της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης επισημαίνοντας ότι οι 28.000 εκπαιδευτικοί και οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες ενώ φέτος συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινίσεις.

Ο κ. Κόπτσης ανέφερε ότι υπάρχουν όλα τα βιβλία ενώ στις θέσεις του θα είναι και 5.000 αναπληρωτές προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς.

Περαιτέρω δε, ευχήθηκε μια ακόμα δημιουργική χρονιά για τους καθηγητές και τους μαθητές «που πρέπει να ακολουθήσουν τα όνειρα τους» ενώ παράλληλα ευχαρίστησε και τους γονείς που στέκονται δίπλα στα παιδιά τους αλλά και σε όλη την σχολική κοινότητα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αλέξης Γουσόπουλος ανέφερε στο thestival.gr ότι η νέα σχολική χρονιά αρχίζει σήμερα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή με ελλείψεις.

«Υπάρχουν ελλείψεις και ζητήματα όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Για παράδειγμα τα σχολικά κτήρια και υπάρχουν πολλά θέματα και αιτήματα από συλλόγους και από γονείς που ακόμα παραμένουν τα ίδια. Επίσης, έχουμε πολλές αναφορές ότι δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων κι ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που είναι ειδικοτήτων. Άρα θα έχουμε πολλά κενά» είπε ο κ. Γουσόπουλος προσθέτοντας επίσης ότι πολλοί σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων έχουν απευθυνθεί και ενημερώσει την Ομοσπονδία για τις μετακινήσεις των μαθητών.

«Μας ενημερώνουν πολλοί σύλλογοι ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό με μετακινήσεις παιδιών από ειδικά σχολεία. Μιλάμε για περίπου 16.500 παιδιά που δεν θα έχουν μετακίνηση μεταξύ των οποίων 1300 παιδιά ΑμεΑ» τόνισε και πρόσθεσε «περιμένουμε να δούμε και με το πρώτο κουδούνι τι άλλο θα συναντήσουμε και είμαστε σε αναμονή να δούμε τι άλλο θέμα υπάρχει».