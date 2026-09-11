MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντετριμμένος ο πατέρας του Μαζωνάκη: “Πρέπει να μπουν φυλακή οι γιατροί και να μην ξαναβγούν ποτέ – Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί;”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συγκλονισμένος για τον θάνατο του γιου του είναι ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας σήμερα στο MEGA και την εκπομπή “Live News” με τον Νίκο Ευαγγελάτο, ζήτησε με σπασμένη φωνή να μπουν στη φυλακή οι δύο γιατροί του Κολωνακίου και να μην αποφυλακιστούν ποτέ.

«Κάνανε το κακό και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος (σ.σ. με τον θάνατό του);», συνεχίζει ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Με λυγμούς, ο κ. Μαζωνάκης διερωτάται με απόγνωση: «Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω;».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, θα οδηγηθούν ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα (14/09) για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Γιώργος Μαζωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MARKET 21 ώρες πριν

Τρεις μέρες, τέσσερις DJs και ένας “Αέρας” που επιστρέφει δυνατά

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Με χαμόγελα το πρώτο κουδούνι και οι Αγιασμοί στα σχολεία του δήμου Νεάπολης-Συκεών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία και σήμερα στο μετρό λόγω ΔΕΘ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Νέα Τούμπα: Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 40 μήνες από την έναρξη – Σχεδιάζεται η υπογειοποίηση της Κλεάνθους, στις 35.000 η χωρητικότητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι Θεοδωρόπουλου: Δεν ήταν σε εστιατόριο στο Κολωνάκι τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή ο Μαζωνάκης

ΔΕΘ 23 ώρες πριν

Εκρηκτική βραδιά με τον Ακύλα απόψε στην 90ή ΔΕΘ – Οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης δίνουν ξεχωριστό “παρών” στην Έκθεση