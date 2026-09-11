Νέα “πυρά” ΕΛΑΣ κατά Πιερρακάκη: Βαφτίζουν τη φορολογική ασυλία “εθνική πολιτική”

Με νέα, αιχμηρή παρέμβαση απαντά στον Κυριάκο Πιερρακάκη ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), δίνοντας συνέχεια στη σύγκρουση για τα φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης επενδυτών. Μετά τα «πυρά» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί «αξεπέραστου know-how» στη φυγή κεφαλαίων, το στέλεχος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αντεπιτίθεται, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει ως «εθνική πολιτική» ένα μοντέλο προνομιακής φορολόγησης του μεγάλου πλούτου.

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης απαντά ευθέως στον Κυριάκο Πιερρακάκη και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους της αντιπαράθεσης: χαρακτηρίζει τα κυβερνητικά φορολογικά κίνητρα «πεμπτουσία ενός φορολογικού παραδείσου» και απορρίπτει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα πρέπει πρώτα να προσελκύσει τον διεθνώς κινητικό πλούτο και στη συνέχεια να τον φορολογήσει. «Δεν φέρνετε, λοιπόν, πρώτα τον πλούτο για να τον φορολογήσετε αργότερα. Υπόσχεστε προκαταβολικά ότι δεν θα τον φορολογήσετε κανονικά, για να έρθει ο κάτοχός του», αναφέρει.

«Η πεμπτουσία ενός φορολογικού παραδείσου»

Ο νέος γύρος της αντιπαράθεσης έρχεται μετά την ιδιαίτερα σκληρή απάντηση κύκλων του ΥΠΕΘΟΟ στην προηγούμενη κριτική του Φραγκίσκου Κουτεντάκη, όταν από την πλευρά του υπουργείου υποστήριξαν ότι στην ΕΛΑΣ «έχουν αξεπέραστο know-how» στο πώς να διώχνουν επενδύσεις και κεφάλαια από τη χώρα.

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ σηκώνει το γάντι και επιχειρεί τώρα να αποδομήσει ένα προς ένα τα κυβερνητικά επιχειρήματα.

«Οι ανώνυμοι κύκλοι του ΥΠΕΘΟΟ περιέγραψαν άθελά τους την πεμπτουσία ενός φορολογικού παραδείσου: ειδικοί, εξαιρετικά χαμηλοί συντελεστές για τον διεθνώς κινητικό πλούτο, οι οποίοι δεν ισχύουν για τους υπόλοιπους “ιθαγενείς” φορολογουμένους», σημειώνει.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκεται η κυβερνητική θέση ότι η παροχή φορολογικών κινήτρων μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης κεφαλαίων, επενδύσεων και υψηλόβαθμων στελεχών από το εξωτερικό.

«Άλλο τα κεφάλαια υπό διαχείριση και άλλο η πραγματική επένδυση»

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στέκεται ειδικότερα στην περίπτωση του Κρις Ρόκος, αμφισβητώντας ότι η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας ενός διαχειριστή κεφαλαίων συνεπάγεται αυτομάτως και μεταφορά των κεφαλαίων που διαχειρίζεται στην ελληνική οικονομία.

«Ας μην παίζουμε με τις λέξεις: η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του Κρις Ρόκος δεν σημαίνει ότι τα 22 δισ. δολάρια που διαχειρίζεται το fund του μεταφέρονται ή επενδύονται στην Ελλάδα», αναφέρει.

Και προσθέτει: «Άλλο τα κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση και άλλο η πραγματική επένδυση στην ελληνική οικονομία».

Με αυτή τη διάκριση, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να πλήξει τον πυρήνα της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, σύμφωνα με την οποία η προσέλκυση εύπορων φορολογικών κατοίκων και στελεχών διεθνών funds δημιουργεί πρόσθετα δημόσια έσοδα, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Το “μετά” έχει ήδη καταργηθεί νομοθετικά»

Ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ αμφισβητεί και το επιχείρημα που είχε προβάλει το υπουργείο ότι «για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να καταφέρεις να τον φέρεις στην Ελλάδα».

Κατά τον ίδιο, το κυβερνητικό σχήμα «πρώτα φέρνεις τον πλούτο και μετά τον φορολογείς» είναι «παραπλανητικό», καθώς, όπως υποστηρίζει, «το “μετά” έχει ήδη καταργηθεί νομοθετικά».

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επικαλείται το ειδικό φορολογικό καθεστώς για νέους φορολογικούς κατοίκους, αναφέροντας ότι «ο νέος φορολογικός κάτοικος πληρώνει 100.000 ευρώ τον χρόνο για το εισόδημα αλλοδαπής, ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι ένα ή εκατό εκατομμύρια».

Παράλληλα, αναφέρεται στη φορολόγηση του carried interest νεοφερμένων στελεχών funds με 5% για επτά χρόνια και στην απαλλαγή από τον φόρο του 50% του εργασιακού τους εισοδήματος.

«Δεν φέρνετε, λοιπόν, πρώτα τον πλούτο για να τον φορολογήσετε αργότερα. Υπόσχεστε προκαταβολικά ότι δεν θα τον φορολογήσετε κανονικά, για να έρθει ο κάτοχός του», υποστηρίζει.

Ζητά μελέτη κόστους – οφέλους

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης ξεκαθαρίζει ότι η ΕΛΑΣ δεν αντιτίθεται στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, θέτει όμως ζήτημα για το πραγματικό δημοσιονομικό και οικονομικό αποτύπωμα των κινήτρων.

«Κανείς δεν αρνείται ότι πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και πρόσθετα έσοδα», σημειώνει, ζητώντας από την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένη μελέτη κόστους – οφέλους.

Όπως αναφέρει, μια τέτοια αποτίμηση θα έπρεπε να απαντά σε τέσσερα ερωτήματα: «πόσα φορολογικά προνόμια παραχωρούνται, πόσα κεφάλαια επενδύονται πραγματικά, πόσες μόνιμες θέσεις δημιουργούνται και πόσα καθαρά έσοδα μένουν στο Δημόσιο».

«Αντί γι’ αυτό, οι “κύκλοι” προσφέρουν συνθήματα και ξανασερβίρουν το φάντασμα του 2015», προσθέτει, απαντώντας στην αναφορά του υπουργείου στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Απειλεί να χαλάσει το deal που διαφημίζουν στο City»

Η αντιπαράθεση κορυφώνεται στο ζήτημα της «πατριωτικής εισφοράς», την οποία η ΕΛΑΣ έχει εντάξει στην οικονομική της πρόταση και η οποία είχε βρεθεί στο στόχαστρο της προηγούμενης απάντησης του υπουργείου.

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης αποδίδει την κυβερνητική αντίδραση ακριβώς στην πρόταση για μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των υψηλότερων εισοδημάτων.

«Κατανοούμε την ταραχή τους για την πατριωτική εισφορά: η απαίτηση να συνεισφέρει το πλουσιότερο 1% απειλεί να χαλάσει το deal που διαφημίζουν στο City», αναφέρει.

Και καταλήγει με την πλέον αιχμηρή αποστροφή της απάντησής του: «Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Κινδυνεύει το κυβερνητικό επιχειρηματικό μοντέλο που βαφτίζει τη φορολογική ασυλία “εθνική πολιτική”».

Τα «πυρά» του ΥΠΕΘΟΟ

Η νέα παρέμβαση Κουτεντάκη αποτελεί απάντηση στα «πυρά» που είχαν προηγηθεί από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Κύκλοι του υπουργείου είχαν υπερασπιστεί τη στρατηγική προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι «να δημιουργήσουμε έσοδα εκεί όπου μέχρι χθες αυτά ήταν στο μηδέν».

«Φυσικά και συναντάμε επενδυτές και στο Λονδίνο και παντού. Φυσικά και τους διεκδικούμε. Αυτή είναι η δουλειά μας», ανέφεραν, χαρακτηρίζοντας την προσέλκυση επενδύσεων, κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού «εθνική» και όχι κομματική υπόθεση.