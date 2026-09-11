Βαρουφάκης: Προτιμώ τον θάνατο παρά κυβέρνηση με τον Τσίπρα, το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Γιάνης Βαρουφάκης, αποκλείοντας παράλληλα κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ειδικότερα, μιλώντας στο OPEN, ο Γιάνης Βαρουφάκης σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσε το ΜέΡΑ25 να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση στην οποία θα μετείχε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν απόλυτος και ανέφερε: «Όχι, με τίποτα. Προτιμώ τον θάνατο», απάντησε, παραπέμποντας στην εμπειρία του 2015 και στη ρήξη που ακολούθησε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι είχε στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά στη συνέχεια διαφώνησε κάθετα με τις επιλογές της κυβέρνησης, ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα του 2015 και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και απέναντι στην προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα. «Το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές», είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας να υποστηρίξει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί, κατά την άποψή του, να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο με τον ίδιο τρόπο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, χρησιμοποίησε ακόμη μία ιδιαίτερα σκληρή έκφραση για τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Το σάπιο σύκο ωρίμασε».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης υποστήριξε ότι η πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα μετά το 2015 έχει δημιουργήσει ένα οριστικό χάσμα μεταξύ τους, αποκλείοντας οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία.

Στο στόχαστρο του Γιάνη Βαρουφάκη βρέθηκε και η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά» στους οικονομικά ισχυρότερους. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 επέκρινε τη συγκεκριμένη πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δεν αρκεί μια έκτακτη φορολογική επιβάρυνση για την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων.

Κατά τον ίδιο, το ζητούμενο είναι να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο που παράγει τις ανισότητες και όχι να επιχειρείται εκ των υστέρων η αναδιανομή ενός μέρους των κερδών.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 αναφέρθηκε και στις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολιτικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη είναι μικρότερες από όσο παρουσιάζονται. Μάλιστα, εκτίμησε ότι οι τρεις πολιτικοί θα μπορούσαν να συγκυβερνήσουν, εφόσον διαμορφώνονταν οι κατάλληλοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί.

Τέλος, ο Γιάνης Βαρουφάκης ρωτήθηκε και για τις πιθανότητες του ΜέΡΑ25 να επιστρέψει στη Βουλή. Ο ίδιος απέφυγε να κάνει πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα, σημειώνοντας ουσιαστικά ότι την τελική απόφαση θα την πάρουν οι πολίτες στην κάλπη.

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