Νίκος Παππάς από 90ή ΔΕΘ: Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε γερό σκαρί, θα είναι στην επόμενη Βουλή ενισχυμένος

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ιστορικό, ξεχωριστό ρόλο να παίξει. Και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί τις πρώτες μέρες της ανασυγκρότησης μας, ξεπερνώντας και τις δικές μας προσδοκίες» τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στη συνέντευξη Tύπου του κόμματος στη ΔΕΘ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι ενισχυμένος» ανέφερε ο κ. Παππάς και συνέχισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε ένα γερό σκαρί, ένα σκαρί το οποίο άντεξε πολύ μεγάλες φουρτούνες, έδειξε ότι τα αμπάρια του είναι γεμάτα από πρόγραμμα, πολιτική, πρωτοβουλίες και στελέχη και μπορεί να οικοδομήσει τις συνεργασίες».

«Δεν θα κάνει το λάθος του παρελθόντος όμως να περιμένει τις συνεργασίες για να δει αν θα σαλπάρει» συνέχισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και διευκρίνισε: «Συνεργασίες, βεβαίως, οι οποίες εδράζονται σε κοινές προγραμματικές θέσεις».

Ο κ. Παππάς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει την καταβολή 13ου μισθού και 13ης σύνταξης, μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, προοδευτική φορολόγηση των υψηλών μερισμάτων, αξιοποίηση του ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και αξιοποίηση των 350.000 ακινήτων που συνδέονται με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως απόθεμα κοινωνικής κατοικίας.

Ο κ. Παππάς άσκησε παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη συζήτηση περί δημοσιονομικού χώρου.

«Ο δημοσιονομικός κανόνας δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μεικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες» είπε ο κ. Παππάς και επεσήμανε ότι «δαπάνες οι οποίες γίνονται άπαξ, δεν μετράνε στον δημοσιονομικό κόφτη».

Κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να αντιπαρατεθεί δημόσια με τον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό. «Θα ήθελα να καλέσω άπαντες, κυρίως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πουν την αλήθεια στον ελληνικό λαό», είπε, ενώ απευθυνόμενος στην κυβέρνηση σημείωσε: «Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στέλεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας».

Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε, επίσης, το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. «να μην αγοράζουν, να μην αναπαράγουν, να μην πορεύονται, μάλλον δεχόμενοι, αυτόν τον ψευδή ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των εισοδημάτων, μεταξύ άλλων για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα για την υλοποίησή τους, λέγοντας:

«Είναι δυνατό να λέμε ότι μπορέσαμε να το κάνουμε το 2019, (κλιμακωτή 13η σύνταξη), αλλά τώρα για κάποιο άλλο λόγο με περισσότερα χρήματα τα ταμεία δεν μπορούμε να το κάνουμε;».

Ο κ. Παππάς αναφέρθηκε και στη δημόσια παιδεία. «Δυστυχώς, ξεκινάει μία σχολική χρονιά η οποία βρίσκει 75 κλειστά σχολεία», ανέφερε και έκανε λόγο για «50 χιλιάδες λιγότερα παιδιά από το 2002».

Υποστήριξε, ότι «η χώρα βρίσκεται στο φάσμα μεταξύ της δημογραφικής κρίσης και της δημογραφικής κατάρρευσης» και υπογράμμισε ότι ειδικά στην περιφέρεια, η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί αυξημένη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης.

Για τα ΑΕΙ σημείωσε ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Πιερρακάκη, ότι η συζήτηση για την «ασφάλεια δικαίου» μπορεί να γίνει μόνο «για τα παιδιά, όχι για τους κολλεγιάρχες» και πρόσθεσε: «Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το διαμάντι του στέμματος της ελληνικής εκπαίδευσης».

Ερωτηθείς για τις προτάσεις και τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, ο Νίκος Παππάς σημείωσε ότι υπάρχει πολιτική διαφοροποίηση, «Δεν είναι κάτι κακό» είπε ο κ. Παππάς και συνέχισε: «Εμείς εδώ είμαστε με τον δικό μας δρόμο, με τις θέσεις μας, τις επικαιροποιούμε, τις τεκμηριώνουμε και θα ζητήσουμε την ψήφο του λαού για να εφαρμοστούν».

Σχολίασε, επίσης και την πρόταση του κ. Τσίπρα για τη φορολόγηση του πλούτου, λέγοντας: «Άκουσα την πρόταση ότι πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος. Εντάξει, και ο πλούτος, θα κυνηγάμε τους υπερπλούσιους στα νησιά Κέιμαν, στα νησιά Μάρσαλ, σε αυτόν τον φορολογικό παράδεισο, να γίνει αυτή η προσπάθεια, αλλά ο μεγάλος πλούτος θα βρεθεί στη πηγή».

Σε ερώτηση για συνεργασίες τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνομιλεί με άλλους χώρους και επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός στη συζήτηση για προγραμματικές συνεργασίες. Σημείωσε, ότι έχουν γίνει προσεγγίσεις και με τους Οικολόγους Πράσινους και με την πρωτοβουλία του κ. Κοτζιά. Απέκλεισε συνεργασία με το ΜέΡΑ25 και τον κ. Βαρουφάκη και πρόσθεσε: «Ο βασικός, ο απαραίτητος στόχος είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ».

Δήλωσε επίσης υπερήφανος και για την υπουργική του θητεία και για την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. “Για αυτό και δεν αλλάξαμε το λογότυπο μας” πρόσθεσε.

Σε ερώτηση, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοιχτή την πόρτα της επιστροφής σε αποχωρήσαντες βουλευτές που δεν εντάχθηκαν έως τώρα σε άλλο χώρο, το απέκλεισε, ειδικά για όσους περιφέρουν, όπως είπε, την βουλευτική έδρα που απέκτησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ «στο πολιτικό χρηματιστήριο».

Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Αμανατίδης, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ