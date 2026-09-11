Δ. Θέρμης: Με μικροπροβλήματα στη μεταφορά των μαθητών σε ορισμένα σχολεία ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά

Με μικροπροβλήματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών σε ορισμένα σχολεία ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά στο Δήμο Θέρμης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, «η λύση η οποία δόθηκε κυριολεκτικά την τελευταία μέρα στο μείζον πρόβλημα με τα μαθητικά δρομολόγια είχε ως αποτέλεσμα σε μερικά σχολεία να μην φτάσουν τα σχολικά λεωφορεία».

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έχει τη σχετική αρμοδιότητα, διαβεβαιώνει ότι την προσεχή Δευτέρα τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά σε όλα τα σχολεία. Μικροπροβλήματα υπήρξαν και στο 1Ο ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπου ο εργολάβος δεν είχε ολοκληρώσει τις εργασίες συντήρησης.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου αναφέρει ότι ζητήθηκε από τον εργολάβο να ολοκληρώσει τις εργασίες μέσα στο σαββατοκύριακο. «Τη Δευτέρα το σχολείο του 1ου ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο», διαβεβαιώνει ο κ. Αποστόλου.

Το μήνυμα του δημάρχου

Σε μήνυμά του ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων μας στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ευχόμαστε σε όλους να είναι δημιουργική, γεμάτη γνώση, όμορφες εμπειρίες και πρόοδο.

Το σχολείο είναι ένας χώρος γνώσης, αλλά και ένας χώρος όπου καλλιεργούνται αξίες όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η ευγενής άμιλλα. Είναι ο χώρος όπου τα παιδιά αποκτούν εφόδια και διαμορφώνουν τα όνειρα και τις προσδοκίες τους για το μέλλον.

Ο Δήμος Θέρμης, όπως κάθε χρόνο, εργάστηκε ώστε οι σχολικές μας μονάδες να είναι έτοιμες να υποδεχθούν μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι υπηρεσίες του Δήμου υλοποίησαν εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και ευπρεπισμού, ενώ συνεχίζουμε να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει ανάγκη, με στόχο ασφαλέστερα και καλύτερα σχολεία.

Θα είμαστε σταθερά δίπλα στη σχολική κοινότητα, στηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών και τις ανάγκες μαθητών και γονέων. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!».

Η Δημοτική Αστυνομία

Το ιδιαίτερο στοιχείο κατά τη φετινή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο Δήμο Θέρμης ήταν η παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας έξω από ορισμένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα. Ειδικότερα, κλιμάκια της νεοσύστατης Υπηρεσίας βρέθηκαν στα κεντρικότερα και μεγαλύτερα σχολεία του Δήμου Θέρμης φροντίζοντας για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών, γονέων και δασκάλων προς και από τα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, αλλά και την ομαλή κίνηση των οχημάτων στις οδούς πέριξ των σχολείων λόγω της αυξημένης κίνησης.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας εύχεται στους μαθητές καλή σχολική χρονιά με υγεία και εφιστά την προσοχή των οδηγών κατά τη διέλευση των οχημάτων τους έξω από σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, καθ’ όλο το έτος.