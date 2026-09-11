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Φωτιά στη Φλόκα Αχαΐας – Σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας, το απόγευμα της Παρασκευής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Αχαΐα ήταν άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά

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