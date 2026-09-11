Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του ενώ τα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο δωμάτιο – “Με χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο”

Καταδικάστηκε άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του την ώρα που τα ανήλικα παιδιά τους κοιμούνταν στο δωμάτιο.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε χρηματική προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 40χρονης γυναίκας, όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν ο κατηγορούμενος ανακάλυψε πως συνομιλούσε με άλλον άνδρα μέσω της εφαρμογής Instagram.

«Ανακάλυψε ότι υπήρχε αυτό το τρίτο πρόσωπο βλέποντας συνομιλίες και κλήσεις. Άρχισε να με ρωτάει με έντονο ύφος για ποιον λόγο έγινε αυτό», είπε η γυναίκα, περιγράφοντας αμέσως μετά την επίθεση που ακολούθησε. «Με έπιασε δυνατά από τα χέρια και με χτύπησε με γροθιές και σφαλιάρες στο πρόσωπο. Ο μικρός μας γιος κοιμόταν εκείνη την ώρα στο διπλανό δωμάτιο. Το περιστατικό κράτησε περίπου 15 λεπτά, αλλά όσο με χτυπούσε μιλούσαμε κιόλας ανά διαστήματα», ανέφερε.

Ο ξυλοδαρμός της γυναίκας σταμάτησε μόνο όταν γείτονες άκουσαν τις φωνές και κάλεσαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της να συλληφθεί.

Πάντως, όπως ανέφερε η ίδια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς την είχε ξαναχτυπήσει στο παρελθόν μετά από μια διαφωνία για την ανατροφή των παιδιών τους, ωστόσο τότε δεν τον είχε καταγγείλει.

«Έψαξα το κινητό της και επιβεβαιώθηκα»

Στην απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά τους δεν άκουσαν τις φωνές, καθώς εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν.

Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε βίαια, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες του για τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους. «Ήταν δύσκολο καλοκαίρι, είχα υποψίες αλλά έλεγα “αποκλείεται”. Εκείνο το βράδυ έψαξα το κινητό της και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Αναστατώθηκα και την τράβηξα από το χέρι για να την ξυπνήσω, μου έλεγε “συγγνώμη” και ότι θα προσπαθήσουμε. Λογομαχούσαμε και περισσότερο θύμιζε ανάκριση με διάλογο», ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι το δικαστήριο δεν του επέβαλε περιοριστικούς όρους, καθώς η παθούσα δήλωσε ρητά ότι επιθυμεί να παραμείνει μαζί του.

Πηγή: protothema.gr