Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι για τη χτεσινή δυσοσμία – “Δεν οφείλεται σε διαρροή αερίου”, σύμφωνα με την Enaon EDA

Τη διαβεβαίωση ότι η δυσάρεστη οσμή που εξαπλώθηκε χθες σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης δεν σχετίζεται με τη διαρροή αερίου, ούτε με τη λειτουργία του δικτύου διανομής της εταιρείας, δίνει με ανακοίνωσή της η Enaon EDA, έπειτα από την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε σχετικό εύρημα.

Το Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περίπου 470 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Καλαμαριά, Περαία, Θέρμη, Ταγαράδες, Πυλαία, Πανόραμα, Τούμπα, Κέντρο, Άνω Πόλη, Νεάπολη και Συκιές.

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής ανταποκρίθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν όλους τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενιαίου συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την αποτελεσματικότερη οργάνωση των προληπτικών ελέγχων και, όπου απαιτείται, τον άμεσο συντονισμό των διορθωτικών επεμβάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην οποία η εταιρεία τονίζει πως παραμένει σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ