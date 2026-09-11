Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου:

1611: Επαναστάτες με επικεφαλής τον μητροπολίτη Διονύσιο Β’ καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν πασάς.

1922: Εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.

1938: Έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσω Μανωλίδου, η Ελένη Ζαφειρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κωτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.

1961: Ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση», γνωστή με τα αρχικά WWF.

1973: Πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε.

2001: Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.

2004: Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου «Σινούκ» συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοικτά της Σιθωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών.

Γεννήσεις

1885: Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, βρετανός συγγραφέας. («Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι», «Μαντάμ Μποβαρί», «Ερωτευμένες Γυναίκες») (Θαν. 2/3/1930)

1935: Άρβο Περτ, εσθονός συνθέτης.

1965: Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο «πρίγκιπας» της ελεκτρόνικα.

Θάνατοι

1954: Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 3/5/1887)

1973: Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. (Γεν. 26/6/1908)

2019: Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου. (Γεν. 15/6/1925)