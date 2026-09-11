Τα ζεστά ροφήματα συνδέονται με τον καρκίνο του οισοφάγου – Ποιες είναι οι επικίνδυνες θερμοκρασίες

Οι άνθρωποι που αρέσκονται να πίνουν καθημερινά καυτά ροφήματα, όπως καφέ ή τσάι, μπορεί να προκαλούν βλάβες στον οισοφάγο τους οι οποίες μακροπρόθεσμα αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου, αναφέρουν επιστήμονες από τη Βρετανία.

Η μελέτη τους είναι η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί για το θέμα, καθώς εξέτασε στοιχεία από σχεδόν ένα εκατομμύριο εθελοντές.

Όσοι από αυτούς έπιναν καθημερινά «πολύ καυτά» ροφήματα είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του οισοφάγου, έναντι όσων τα προτιμούσαν απλώς «ζεστά».

Τα καυτά ροφήματα μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στα κύτταρα που επιστρώνουν το εσωτερικό τοίχωμα του οισοφάγου, λένε οι ερευνητές.

Η μελέτη

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση International Journal of Cancer. Όπως γράφουν οι ερευνητές, πολλές μελέτες σε Ασία, Αφρική, Νότια Αμερική και Μέση Ανατολή έχουν δείξει πως όταν κάποιος πίνει καθημερινά καυτά ροφήματα διατρέχει αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου. Ωστόσο ήταν περιορισμένα τα δεδομένα από μελέτες σε πληθυσμούς της Δύσης.

Για να καλύψουν αυτό το κενό, ανέλυσαν τα δεδομένα για τη διατροφή και την υγεία 977.282 μεσηλίκων εθελοντών, που συμμετέχουν σε δύο μεγάλα ερευνητικά προγράμματα.

Στη διάρκεια 11 έως 14 ετών παρακολούθησης, οι 2.348 εξ αυτών διαγνώσθηκαν με καρκίνο του οισοφάγου. Οι 1.045 είχαν οισοφαγικό καρκίνωμα των πλακωδών κυττάρων και οι 1.303 αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου.

Τα πολύ καυτά ροφήματα τριπλασίαζαν τον κίνδυνο καρκινώματος των πλακωδών κυττάρων. Όχι όμως και τον κίνδυνο αδενοκαρκινώματος.

Επιπλέον, η καθημερινή κατανάλωση 6 ή περισσότερων πολύ καυτών ροφημάτων σχετιζόταν με αύξηση κατά 71% του κινδύνου για οισοφαγικό καρκίνωμα των πλακωδών κυττάρων.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το 14% των περιστατικών οισοφαγικού καρκινώματος των πλακωδών κυττάρων θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν σταματούσε ο κόσμος να πίνει τόσο ζεστά ροφήματα.

Η θερμοκρασία και το γάλα

Ποιες είναι όμως οι επικίνδυνες θερμοκρασίες; Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κάθε ρόφημα που έχει θερμοκρασία από 65 βαθμούς Κελσίου και πάνω είναι πολύ ζεστό και δυνητικά επικίνδυνο.

Αν και το γάλα μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη θερμοκρασία, τα ροφήματα μπορεί να παραμείνουν υπερβολικά ζεστά, διευκρινίζουν.

Οι επιστήμονες δίνουν ως παράδειγμα το τσάι. Το τσάι ιδανικά παρασκευάζεται με βραστό νερό. Όμως το νερό κοχλάζει (σημείο βρασμού) όταν φτάσει σε θερμοκρασία 100 βαθμών Κελσίου. Όταν ρίξουμε το νερό στο φλυτζάνι, η θερμοκρασία μειώνεται σε περίπου 90 ή 95 βαθμούς. Και πάλι όμως είναι πάρα πολύ υψηλή και μη ανεκτή από τον οισοφάγο.

Πρέπει να περιμένει κάποιος αρκετά λεπτά για να καταναλώσει το τσάι με ασφάλεια. Το πόσο ακριβώς, όμως, εξαρτάται από την περιβαλλοντική θερμοκρασία. Αν έχει ζέστη, θα περιμένει περισσότερη ώρα απ’ ό,τι εάν κάνει κρύο.

Αντίστοιχα, ο καφές θεωρείται ότι έχει ιδανική θερμοκρασία όταν κυμαίνεται μεταξύ 49 και 60 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο πολλοί πελάτες τον θέλουν ακόμα πιο ζεστό – μέχρι και 82 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ως φαίνεται είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.

Πηγή: iatropedia.gr