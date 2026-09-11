Η Ιωάννα Τούνη επιστρέφει από το Παρίσι: “Πηγαίνω επιτέλους στην Αθήνα να πάρω τον Παρούλη μου”

Στη γαλλική πρωτεύουσα βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, καθώς εκεί άνοιξε τη νέα της επιχείρηση: ένα μαγαζί με κρουασάν.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε σήμερα Παρασκευή ένα βίντεο, ενημερώνοντας τους followers της ότι πρόκειται να επιστρέψει από το Παρίσι μέσα στις επόμενες ώρες στην Ελλάδα. Η Ιωάννα Τούνη σημείωσε ότι ο προορισμός της δεν είναι η πόλη της, η Θεσσαλονίκη, αλλά η Αθήνα.

Εκεί βρίσκεται εδώ και 10 μέρες ο μονάκριβος γιος της, Πάρης, ο οποίος επισκέφθηκε τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η μητέρα του, λοιπόν, τόνισε στο μήνυμά της ότι επιτέλους θα πάει να τον πάρει για να πάνε στο σπίτι τους.

«Καλημέρα, σήμερα πηγαίνω επιτέλους στην Αθήνα να πάρω τον Παρούλη μου!

Μέχρι να ξανά έρθω, μη νομίζεις.

Οπότε πάμε να μαζέψουμε παρέα όλα τα συμπράγκαλά μου για φύγω για το μαγαζί και καπάκι στο αεροδρόμιο», έγραψε στο story που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη στο Instagram.