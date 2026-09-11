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Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα πήραν οι δύο γιατροί

Intime
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Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 12:00 το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών φορώντας χειροπέδες, είχε οδηγηθεί από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και παρουσιάστηκαν στην Εισαγγελία.

Ο εισαγγελέας μελέτησε τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των δύο γιατρών, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, και προχώρησε στην κακουργηματικού χαρακτήρα άσκηση της ποινικής δίωξης.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Γιώργος Μαζωάκης

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