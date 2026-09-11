MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με έξι μαθητές ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο, όπου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά.

Η λειτουργία του σχολείου στο μικρό ακριτικό νησί έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, καθώς πριν από τρία χρόνια είχε επαναλειτουργήσει με μόλις δύο παιδιά στο νηπιαγωγείο. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, στο σχολείο φοιτούν έξι παιδιά, ενώ ακόμη δύο βρίσκονται στο προνήπιο.

Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο

Στην ενίσχυση της παραμονής οικογενειών στην Ψέριμο συνέβαλε και η δημιουργία επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής Μαστιχάρι – Ψέριμος – Κάλυμνος με επιστροφή το απόγευμα, ώστε κάτοικοι του νησιού να μπορούν να εργάζονται στην Κάλυμνο και να επιστρέφουν στην Ψέριμο την ίδια ημέρα.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Παππάς τόνισε ότι «τα παιδιά είναι το μέλλον της Ψερίμου» και υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ώστε να μπορούν να μεγαλώνουν, να μορφώνονται και να παραμένουν στον τόπο τους.

Ψέριμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Ξέσπασε η Σία Κοσιώνη με τις αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Είναι απάνθρωπο, με σοκάρει σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο”

ΔΕΘ 21 ώρες πριν

Hellenic Train στη 90ή ΔΕΘ: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ για 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα και δύο υβριδικά

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Ροδάκινα: Είναι καλύτερα να τα τρώμε με ή χωρίς τη φλούδα; Τι πρέπει να ξέρουμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε πρώην πρόεδρο του Ηρακλή – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης σε Ρω και Στρογγύλη: Επίσκεψη στα ακριτικά φυλάκια και μήνυμα στήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρης: Θετικά δείγματα στο πρώτο δυνατό τεστ με τον Σπανούλη στον πάγκο, ηττήθηκε 92-87 από την ευρωλιγκάτη Μακάμπι