Europol: Έφοδοι σε τέσσερις χώρες για εμπόριο αλόγων κούρσας και διακίνηση παράνομου κρέατος

Στελέχη της Europol πήραν μέρος σε επιδρομές σε τέσσερις χώρες με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους ιπποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία, ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία.

Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα, τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, σφαγιάσθηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο.

Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα με εισαγγελείς στη βελγική πόλη Ντεντερμόντε, οι έμποροι είναι ύποπτοι ότι χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα και παραποίησαν παρανόμως μικροτσίπ ώστε τα πρώην ιπποδρομιακά άλογα να χαρακτηρισθούν κατάλληλα για σφαγή.

Σε πολλά από τα άλογα αυτά είχαν χορηγηθεί φάρμακα και ως εκ τούτου δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.

Με τον τρόπο αυτό, ένα άλογο, που προηγουμένως δεν είχε σχεδόν καμιά εμπορική αξία, μπορούσε να πωληθεί από 1.000 ως 1.500 ευρώ, είπαν εισαγγελείς.

Περισσότερα από 1.000 άλογα ελέγχθηκαν στη διάρκεια των ερευνών και πολλλά απ’ αυτά κατασχέθηκαν. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τι έχει συμβεί σε άλλα άλογα που συνδέονται με το δίκτυο.

Περισσότερα από 100.000 ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν στο Βέλγιο και τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την ολλανδική οργάνωση για την ευημερία των ζώων House of Animals, πολλά από τα ζώα αυτά ήταν άλογα κούρσας τα οποία είχαν αποσυρθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και μεταφέρθηκαν υπό κακές συνθήκες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πριν καταλήξουν σε σφαγεία.

Η οργάνωση δήλωσε ότι επεξεργασμένο κρέας αλόγου φέρεται να πέρασε σε σνακς, όπως κεφτεδάκια και κροκέτες, και πουλήθηκε μέσω χονδρεμπόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ