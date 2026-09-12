Θεσσαλονίκη: Απόψε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία με ελεύθερη είσοδο

Ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει μια από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του και καλεί το κοινό να τη ζήσει μαζί του στη Θεσσαλονίκη, την πόλη με την οποία είναι βαθιά συνδεδεμένος.

Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή για τη δωρεάν επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ως μια συμβολική ανταπόδοση, όπως αναφέρει ο ίδιος, για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30», ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για μια συναυλία που θα συγκεντρώσει τα τραγούδια, τις μνήμες και τα συναισθήματα τριών δεκαετιών.

Έρωτες, χωρισμοί, χαρές, μοναξιές και προσωπικές στιγμές που έγιναν τραγούδια θα βρεθούν στο κέντρο μιας βραδιάς αφιερωμένης στη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό του.

Η Θεσσαλονίκη δεν επιλέχθηκε τυχαία. Είναι η πόλη όπου ο Αντώνης Ρέμος μεγάλωσε, διαμόρφωσε τα πρώτα του βιώματα και έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική διαδρομή που τον οδήγησε στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού.

Η επετειακή συναυλία έρχεται να κάνει την πόλη επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής, με τον ίδιο να τραγουδά «με φίλους για φίλους», όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

Εντυπωσιακό show με 1.200 drones, γιγαντοοθόνες σε σημεία της πόλης

Στην παραγωγή συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers, ενώ περισσότερα από 1.000 τ.μ. LED οθονών θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη την πόλη. 10 γιγαντοοθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με 30 κάμερες live feed, θα μεταφέρουν σε υψηλή ευκρίνεια την εικόνα της συναυλίας, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθεί και να συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή από διαφορετικά σημεία της πόλης.

Θα χρησιμοποιηθούν, επίσης, εξοπλιστικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ 1.200 drones, από την DRNS και τον Σέργιο Τζιάνο, θα συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Τη βραδιά θα πλαισιώσει και ένα εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων, με την επιμέλεια της Nannos Fireworks.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί και για την προσβασιμότητα, με ειδικά διαμορφωμένο χώρο για ΑμεΑ, κοντά στη σκηνή, στην αριστερή πλευρά της.

Μια συναυλία σχεδιασμένη με απόλυτο σεβασμό στη Θεσσαλονίκη, στην ιστορία και στα σύμβολά της, με στόχο να αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη, να την ενώσει και να την κάνει μια μεγάλη γιορτή με την υπογραφή κορυφαίων Ελλήνων και διεθνών συντελεστών.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Γιώργος Νανούρης, την τηλεσκηνοθεσία ο Stefano Sartini και το Visual Direction ο Steven Airth. Το Lighting & Production Design υπογράφει ο Μενέλαος Ορφανός, τη Διαχείριση Εικόνας – Media Servers ο Δημήτρης Ντάικος, ενώ Lighting Programmersείναι οι Γιάννης Κανακάκης και Χάρης Βασιλόπουλος.

Τον Αντώνη Ρέμο θα πλαισιώσει πολυμελής ορχήστρα υπό την καθοδήγηση των Νίκου Ζέρβα και Γιάννη Δίσκου. Ηχολήπτης FOH είναι ο Άρης Κουντούρης και ηχολήπτης Monitor ο Γιώργος Πανολάσκος.

Τα μεγάλα ονόματα που θα εμφανιστούν δίπλα στον Αντώνη Ρέμο

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου θα βρεθούν αγαπημένοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συναντηθεί μουσικά δημιουργώντας μοναδικές μουσικές συναντήσεις που θα ενώσουν τα 30 χρόνια της διαδρομής του με το σήμερα και το αύριο.

Με σειρά εμφάνισης, στη μεγάλη επετειακή εκδήλωση θα συμμετέχουν οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή, καθώς και οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.