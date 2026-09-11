Με 5 νέα σχολεία και έργα άνω των 35εκ. ευρώ το “πρώτο κουδούνι” στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Με χαμόγελα και τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη. Το «πρώτο κουδούνι» ήχησε σε όλες τις σχολικές μονάδες του Πανοράματος, της Πυλαίας, του Χορτιάτη, του Ασβεστοχωρίου, της Εξοχής και του Φιλύρου, με τους καθιερωμένους Αγιασμούς να τελούνται παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, αλλά και σύσσωμης της διοίκησης του δήμου.

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, τηρώντας την παράδοση που τον θέλει κάθε χρόνο τέτοια μέρα δίπλα στη σχολική κοινότητα, παραβρέθηκε στον Aγιασμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος, του 1ου ΓΕΛ Πυλαίας και των Εκπαιδευτηρίων «Ο Απόστολος Παύλος», όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μικρούς και μεγάλους, μεταφέροντας τις πιο θερμές του ευχές αλλά και να συναντηθεί με τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο που τέλεσε τον Αγιασμό!

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ελπίδας, με προσδοκίες και νέα όνειρα. Αντικρύζοντας σήμερα στα μάτια τα παιδιά μας και την εύλογη αγωνία των γονιών τους, νιώθω ακόμη πιο έντονα την ευθύνη που έχουμε ως δημοτική αρχή. Για εμάς στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, η Παιδεία είναι κορυφαία προτεραιότητα και αυτό το αποδεικνύουμε με έργα, όχι με λόγια. Μέσα στους επόμενους μήνες παραδίδουμε στα παιδιά μας 4 νέα σχολεία και το νέο σύγχρονο γυμναστήριο στο Χορτιάτη, ενώ την ίδια ώρα ξεκινά η κατασκευή ενός ακόμη νέου Δημοτικού Σχολείου στο Φίλυρο και προχωράμε στα επόμενα βήματα και για το νέο Γυμνάσιο στο Χορτιάτη!

21 νέα σχολεία παραδόθηκαν ήδη από την Δημοτική μας Αρχή και πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται στη σχολική στέγη και συνεχίζουμε. Στα όνειρα και στη μόρφωση των παιδιών μας δεν κάνουμε εκπτώσεις. Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη σε όλους τους μαθητές μας, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και ιδιαίτερα στα “πρωτάκια” μας που κάνουν σήμερα το πρώτο τους μεγάλο βήμα!»

Νέα χρονιά, νέα σχολεία στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη – 6 νέα σχολεία και σχολικά γυμναστήρια, 35 εκ. ευρώ επενδύσεις για νέα σχολεία!

Μέσα στο έτος που διανύουμε παραδίδονται το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, το 3ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Πυλαίας, το Δημοτικό Σχολείο Εξοχής, καθώς και το νέο σύγχρονο Γυμναστήριο Χορτιάτη, προσθέτοντας νέες, σύγχρονες υποδομές στον σχολικό χάρτη του δήμου!

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη μεγάλο έργο παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης στο Φίλυρο. Ήδη υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινά η κατασκευή του νέου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου, ενός σύγχρονου, βιοκλιματικού και ενεργειακά αυτόνομου σχολείου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός, όμως, δεν σταματά στα έργα που παραδίδονται ή βρίσκονται ήδη σε κατασκευή. Στον Χορτιάτη προχωρά και το επόμενο βήμα για τη δημιουργία του νέου Γυμνασίου Χορτιάτη, με την προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του σχολείου.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί την αφετηρία μιας νέας διαδρομής μάθησης. Ως αρμόδια αντιδημαρχία, σε απόλυτη και διαρκή συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα φροντίσαμε ώστε η επιστροφή στα θρανία να γίνει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Τα σχολεία μας άνοιξαν καθαρά, ασφαλή και πλήρως προετοιμασμένα. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους να στηρίζουμε το έργο των δασκάλων και των καθηγητών μας και να στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των μαθητών μας», δήλωσε σχετικά η αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελένη Γιαννούδη.

Στους Αγιασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων τον δήμο εκπροσώπησαν οι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, στέλνοντας το μήνυμα ότι ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς.