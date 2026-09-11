Νέα Τούμπα: Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 40 μήνες από την έναρξη – Σχεδιάζεται η υπογειοποίηση της Κλεάνθους, στις 35.000 η χωρητικότητα

Ερωτηθείς ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, κ. Μουτσάκης, για τη Νέα Τούμπα, απάντησε πως η πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του έργου είναι σε 40 μήνες από την έναρξη!

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο Δημήτρης Μουτσάκης ανέφερε πως: «Δώσαμε έμφαση στο Fan Wall, την ενιαία και ισχυρή κερκίδα σχεδόν 10.000 θέσεων. Η ψυχή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου Αετού. Μετά με τις εργασίες έπρεπε να δείξουμε την υποποίηση για να κάνουμε πιο απλή την κατασκευή, με λιγότερο όχλο. Όλες οι φάσεις αυτές πέρασαν από όλες τις προεγκρίσεις. Αρχαιολογία, πολεοδομία, τα πάντα, όλοι οι φορείς είναι ενήμεροι. Αναπτύξαμε το masterplan. Τώρα είναι σε εξέλιξη η μελέτη κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών επτώσεων.

Μελετήσαμε και προσεγγίσαμε βιοκλιματικά το έργο. Βάλαμε στοιχεία πρασίνου στο έργο. Ο στόχος μας είναι ένα βήμα βασικό. Η υποβολή άδεια δόμησης στο τέλος του χρόνου και την έναρξη του έργου το καλοκαίρι του 2027. Σύντομα θα έχουμε έκπληξη για τις όψεις για όλους».

Στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου

Για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο: «40 μήνες από την έναρξη».

Για την πρόσβαση στο γήπεδο: «Υπάρχει η υπογειοποίηση και σχεδιάζεται κανονικά».

Για το αν υπάρχει φόβος για κάτι που μπορεί να προκύψει: «Έχουμε χαρτογραφήσει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στο έργο. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε όλα τα ρίσκα. Τώρα είναι όλα μετρήσιμα. Στα πλαίσια του δυνατού».

Για την εφορία αρχαιοτήτωνμ αν είναι 100% σίγουροι ότι δεν θα βρεθούν ευρήματα: «Δεν βρέθηκαν έως τώρα, συνεχίζουμε και βλέπουμε».

Για το μοντέλο συγχρηματοδότησης και το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Η σημερινή παρουσίαση είναι αμιγώς τεχνική. Θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση από άλλη ομάδα συνεργατών, που θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Πολύ σύντομα».

Για την προέγκριση και την τελική έγκριση: «Εκτίμηση είναι ότι θα εγκριθεί σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της. Θα κατατεθεί έως το τέλος του 2026, αυτός είναι ο στόχος».

Για το αν θα είναι ικανοποιημένοι αν ολοκληρωθεί στους 40 μήνες: «Κάπου εκεί με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ο χρόνος κατασκευής που κρίνουμε είναι 40 μήνες η κατασκευή. Ενδεικτικό είναι αυτό, μπορεί να πάει 39 μπορεί 41».

Για την άδεια κατεδάφισης: «Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την άδεια δεν θα υπάρξει κατεδάφιση».

Για το πάρκινγκ: «Θα υπάρξουν υπόγειες θέσεις πάρκινγκ. Ίσως έχουμε λίγες παραπάνω από 300 μαζί με το δεύτερο πάρκινγκ προς το ΙΚΑ. Πολύ σύντομα η παρουσίαση του εξωτερικού χώρου του γηπέδου περίπου σε ένα μήνα».

Επί τάπητος τέθηκε στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου της Τούμπας το αρχιτεκτονικό πλάνο για το νέο γήπεδο, με την Κα Βαρβάρα Βασιλάτου να αποκαλύπτει πως η προοπτική χωρητικότητας θα είναι 34,000-35,000 θέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Βόρειο Πέταλο, χωρητικότητας 9.000 θέσεων.

Όπως ανέφερε στη σχετική παρουσίαση:

«Τρέφουμε ιδιαίτερη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, μεγάλη ευθύνη για ένα έργο με τόσο παθιασμένους φιλάθλους και έναν σύλλογο με ιστορία. Στόχος να φέρουμε αυτή τη διεθνή γνώση, στην Τούμπα. Πολλά στάδια σε όλο τον κόσμο έχει χτίσει η POPULUS. Η διεθνή μας παρουσία, επιτρέπει να έχουμε γνώση από διάφορες αγορές. Σε αρχιτεκτονική, σχεδιασμό, ακουστική, τεχνολογία, στρατηγική και εσίταση, ώστε όλα τα στοιχεία του σταδίου να είναι μία ενιαία εμπειρία.

Κάθε στάδιο είναι μοναδικό, γιατί κάθε έργο ξεκινάει από τον τόπο, τον κόσμο και την δική του ταυτότητα. Ο ΠΑΟΚ κουβαλά έναν αιώνα ιστορίας. Δεν σχεδιάζουμε ένα απλό γήπεδο, αλλά ένα νέο κεφάλαιο ιστορίας, κοιτώντας το μέλλον. Η Τούμπα βρίσκεται στην καρδιά ενός πυκνού κομματιού της πόλης, αυτό αποτελεί τον βασικό πυλώνα σχεδιασμού. Ένα τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη η Νέα Τούμπα, στον ορίζοντα της πόλης.

Για τον ΠΑΟΚ αυτή είναι η ευκαιρία να έχει ένα νέο σπίτι για τις επόμενες γενιές. Ένα στοιχείο που θέλουμε να ενισχύσουμε είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν μελετήσαμε την Τούμπα δεν μελετήσαμε μόνο το κτήριο. Πώς συγκεντρώνεται αυτή η ατμόσφαιρα; Είναι παράγοντας σχεδιασμού από την πρώτη στιγμή. Η ιδέα του καμινιού είναι αυτή που κάνει την Τούμπα τόσο δυνατή. Αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Έναν πυρήνα έντασης, σχεδιάζοντας σκόπιμα.

Ο χώρος των κερκίδων γίνεται πιο συμπαγής, με τους φιλάθλους έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο και 20 μέτρα ψηλότερα.

Η δεύτερη μεγάλη κίνηση το Βόρειο Πέταλο, 9.000 φιλάθλους. Έναν… τοίχο φιλάθλων πίσω από την εστία. Με πρότυπα κορυφαία γήπεδα. Με μεγάλη αδιάσπαστη κερκίδα, διατηρώντας την ακουστική. Η ενέργεια του κόσμου να διαχέεται σε όλο το γήπεδο.

Διαφορετικές κατηγορίες θέσεων. Η συνολική εμπειρία προκύπτει από την ορατότητα, την εγγύτητα, την κλίση των κερκίδων. 34-35 χιλιάδες θέσεις το νέο γήπεδο, ενώ περίπου το 7% περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας. Ένα γήπεδο με έντονο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, προσφέροντας υψηλό εύρος φιλοξενίας. Ιδιαίτερη έμφαση στους οργανωμένους, ενισχύοντας την τοπική έδρα. Η γενική κατανομή των θέσεων θα καλύπτει όλο το φάσμα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σουίτες 360 θέσεων. 4.500 θέσεις διαρκείας, 3.000 θέσεις κάτω κερκίδα οργανωμένων, 5.500 πάνω θέσεις οργανωμένων. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι γενικές πώλησης. 1.500 θέσεις φιλοξενούμενων και 150 θέσεις για δημοσιογράφους»

«Οι νέες κερκίδες έρχονται πολύ πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο!»

Σε συνέχεια της τοποθέτησης, σημείωσε πως: «Διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών για τις διαφορετικές ανάγκες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Οι νέες κερκίδες έρχονται πολύ πιο κοντά. Επίσης, έρχονται και αναπτύσσονται πιο απότομα και πιο κοντά. Όλο αυτό, δημιουργεί ποιότητα θέσης και εγγύτητας στον αγωνιστικό χώρο.

Πρώτον, τοποθετούμε τον αγωνιστικό χώρο χαμηλότερα, επιτρέποντας την πρόσβαση στην κάτω κερκίδα από το πίσω μέρος. Το βόρειο πέταλο για τους οργανωμένους. Τρίτον, ένα καθαρό κέλυφος κτηρίου, που συγκρατεί τον ήχο μέσα στο γήπεδο. Έτσι δημιουργούμε ισχυρό εσωτερικό περιβάλλον.

Η εμπειρία του φιλάθλου είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται σε όλη τη μέρα. Η εστίαση μέρος της συνολικής εμπειρίας, συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη. Να λειτουργεί όλο το χρόνο. Η σύγχρονη τεχνολογία θα στηρίζει μία πιο απλή εμπειρία στους θεατές. Οι χώροι της φιλοξενίας θα έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα ΠΑΟΚ, με ασπρόμαυρο χρώμα.

Από εδώ και πέρα κοιτάμε το γήπεδο ως μέρος της Θεσσαλονίκης. Συνδυάζοντας ένα στάδιο, το μουσείο και τους δημόσιους χώρους. Μία μεγάλη πρόκληση και μία μεγάλη ευκαιρία. Το ευρύτερο περιβάλλον περιλαμβάνει πολλούς χώρους. Ο σχεδιασμός συνυπάρχει με αυτούς. Πρέπει να οργανωθούν οι προσβάσεις, η ασφάλεια και όλα όσα απαιτεί ένα νέο γήπεδο. Οι υφιστάμενες λειτουργείες της εποχής δείχνουν τον στόχο του έργου.

Με την υπογειοποίηση της Κλεάνθους η πλατεία επεκτείνεται και δημιουργείται μεγάλος δημόσιος χώρος. 5,7 χιλιάδες τ.μ. η πλατεία της Τούμπας, παρόμοια με αυτή της Αριστοτέλους. Ένα νέο δημόσιο χώρο στην πόλη, για να γίνει ένας νέος ισχυρός πόλος έλξης για όλη τη Θεσσαλονίκη. Η πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε μία νέα γειτονιά με πολλές λειτουργίες σε όλη τη μέρα».

«Το νέο γήπεδο της Τούμπας να είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια στην Ευρώπη»

Από την πλευρά του, ο Project Leader, Πάνος Παπαναστάσης, ανέφερε: «Ιδιαίτερα περήφανοι που συμμετέχουμε στο έργο. Σαν εταιρεία διαθέτουμε μεγάλη εξειδίκευση στις αθλητικές εγκαταστάσεις και έχουμε συμβάλλει στη διάθεση 11 δις εκατ. ευρώ. Σαν εταιρία έχουμε αναλάβει πολλά στάδια παγκοσμίως, όπως το Mercedes Benz Stadium των ΗΠΑ και στο Κατάρ. Έχουμε συνεργαστεί με την POPULUS, στο στάδιο της Τότεναμ. Μόλις παραδώσαμε το νέο στάδιο της Έβερτον, πετυχαίνοντας μία από τις ταχύτερες επισκευές σταδίων στον κόσμο.

Τώρα στην Τούμπα… Βασικός σχεδιασμός του νέου γηπέδου μαζί με την POPULUS. Έχουμε περισσότερες από 30 ειδικότητες. Τρέχουμε 7 από αυτές στη Νέα Τούμπα. Όλες αυτές δουλεύουν κάτω από ενιαίο πλαίσιο που προσφέρει καλύτερο συντονισμό. Έχουμε δουλέψει με κορυφαίους συλλόγους. Πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τον ΠΑΟΚ. Η ολοκληρωμένη στατική μοντελοποίηση της Νέας Τούμπας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την τεχνική ανάλυση και αναπτύξαμε τη βάση ώστε το έργο να κατασκευαστεί γρήγορα και να είναι ασφαλές και δημόσιο.

Στόχος να χρησιμοποιήσουμε απλά και επαλαμβανόμενα στοιχεία που επιτρέπουν γρήγορη συναρμογή με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λάβαμε υπόψη τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις και τις γεωτεχνικές έρευνες. Έχουμε αναπτύξει τον σχεδιασμό των πυρήνων, που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση των φιλάθλων, αλλά και την ευστάθεια σε περίπτωση σεισμού. Εστιάζουμε πρώτα στην στέγη, κατασκευή αρκετά μεγάλου ανοίγματος σε τμήματα.

Σχεδιάζονται για να έρθουν με φορτηγά μέσα στον αστικό ιστό, για να συναρμολογηθούν επί τόπου. Ένα δύσκολο challenge. Η ανύψωση θα γίνει γρήγορα και με ασφάλεια λόγω της προκατασκευής που εντάσσουμε. Η στέγη δεν θα προστατεύει από τον ήλιο και τη βροχή, αλλά θα κρατάει μέσα τον ήχο, συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα του γηπέδου.

Φωτοβολταϊκά στην οροφή. Η βιωσιμότητα είναι βασική προτεραιότητα του έργου. Σκεφτόμαστε τη διάρκεια της κατασκευής και τις επιπτώσεις στη γειτονιά. Να μειώσουμε τη μόλυνση και τον θόρυβο, για να έχουμε λιγότερο όχλο στη γειτονιά.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε ελληνικά στοιχεία κατασκευής, παράλληλα εξετάζουμε τα υλικά του υπάρχοντος γηπέδου να συνδυαστούν τεχνικά για το νέο στάδιο, το ίδιο κάναμε και στο νέο γήπεδο της Τότεναμ. Παράλληλα αξιοποιούμε τη στέγη με φωτοβολταϊκά, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών. Όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα της Θεσσαλονίκης, χτίζοντας ένα γήπεδο με υψηλά επίπεδα θερμικής άνεσης. Να μην ζεσταινόμαστε στο γήπεδο πολύ απλά…

Κατάλληλος σχεδιασμός της όψης, ώστε να μην ζεσταινόμαστε. Αυτό θα γίνει αισθητό στις ευπαθείς ομάδες, κάνοντας την εμπειρία πιο ευχάριστη. Σαν εμπειρία θέσαμε επί τάπητος και έχουμε αναπτύξει μία στρατηγική που κοιτάμε το χαμηλό επίπεδο άνθρακα και την εξοικονόμηση ενέργειας. Το νέο γήπεδο της Τούμπας να είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια στην Ευρώπη και να χρησιμοποιείται με ασφάλεια στις επόμενες δεκαετίες».

Η εκπρόσωπος της Salfo, Mάρω Κονίδα, ανέλαβε τον συντονισμό στην παρουσίαση για την «Φωλιά του Αετού», σημειώνοντας στην αρχική της τοποθέτηση:

«Για το έργο της Τούμπας, η SALFO ανέλαβε το ρόλο του ειδικού συμβούλου. Έχει την ευθύνη της διοίκησης και του συνολικού συντονισμού. Να ελέγχουμε όλο το συντονισμό, την ομαλή εξέλιξη του έργου, από την μελέτη έως την υλοποίηση. Έργο ιδιαίτερης σημασίας η Νέα Τούμπα. Περιλαμβάνει τον πυρήνα μίας αστικής παρέμβασης, με υπογειοποίηση στην Κλεάνθους και χώρων πρασίνων. Σημαντικό να σημειωθεί πως η ανάπτυξη του έργου βασίζεται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Με το προεδρικό διάταγμα του 2022, εγκρίθηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής, το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και τις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις του έργου. Παραχωρήθηκαν περίπου 30 στρέμματα στον αθλητικό σύλλογο ΠΑΟΚ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση και στη στάθμευση, μέσω της Κλεάνθους που εντάσσονται στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Για να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια, συγκροτήθηκε μελετικό σχήμα. 12 εξειδικευμένα γραφεία, που καλύπτουν όλο το φάσμα από τις γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές κ.α. μελέτες. Εδώ είμαστε με άλλους 4 εκπροσώπους. Η Νέα Τούμπα να αποτελέσει νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη».

Σε συνέχεια της παρουσίασης πήρε πάλι τον λόγο προσθέτοντας: «Το μελετητικό σχήμα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως. Επόμενος στόχος η ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και η διαδικασία προέγκρισης της οικοδομικής άδειας. Πίσω από το όραμα της Νέας Τούμπας βρίσκεται μία ενεργή μελετητική προσπάθεια».

«Δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις αρχαιοτήτων»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο διευθυντής μελετών της ΓΕΩΓΝΩΣΗ, Νίκος Τσάτσος:

«Η έναρξη των γεωτεχνικών ερευνών σηματοδοτεί την έναρξη των έργων του νέου γηπέδου. Το αντικείμενο των γεωτεχνικών ερευνών περιλαμβάνει την εκτέλεση γεωτρήσεων για να λάβουμε δείγματα εδάφους, ώστε στο εργαστήριο να κάνουμε έρευνες. Έγιναν ήδη αυτές οι δοκιμές-έρευνες. Όλα τα στοιχεία από τις έρευνες πεδίου, αξιολογούνται και επεξεργάζονται και έπειτα αναλύουμε το μοντέλο του εδάφους. Προκειμένου να υπολογιστούν διάφορα σημαντικά στοιχεία, όπως η ευστάθεια. Όλα αυτά μπαίνουν σε ένα τεύχος που στο τέλος παραδίδεται.

Συντάχθηκε τώρα ένα έργο για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και την υπόλοιπη περιοχή. Ένα πρόγραμμα γεωτεχνικής έρευνας. 21 γεωτρήσεις συνολικά. Η κάθε γεώτρηση είχε 15-30 μέτρα βάθος ανάλογα την περίπτωση. Στο εργαστήριο έγιναν οι δοκιμές. Πριν τις ενέργειες της έναρξης των εργασιών, έγινε επαφή με την εταιρεία αρχαιοτήτων και δόθηκε η απαραίτητη άδεια για τις γεωτρήσεις. Εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας για την εκτέλεση από την πολεοδομία της Θεσσαλονίκης. Οι γεωτρήσεις έγιναν με μη γεωτεχνικό τρόπο για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και συντάχθηκε το τεύχος της μελέτης για την AREA 1. Το AREA 2 που περιλαμβάνει την Κλεάνθους, οι γεωτρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και οι εργαστηριακές δοκιμές. Αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Οι γεωτεχνικές έρευνες ολοκληρώθηκαν για το γήπεδο και σύντομα θα ολοκληρωθούν για τον περιβάλλοντα χώρο.

Όσον αφορά το γήπεδο, οι συνθήκες του εδάφους ήταν ικανοποιητικές, κάτι που αναμέναμε. Πολύ ευνοϊκά δείγματα για το έργο. Υπόγεια νερά βρέθηκαν σε βάθος 8-9 μέτρα, γεγονός ευνοϊκό για το έργο, αφού δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα. Με δεδομένο πως οι μελέτες προβλέπουν βαθιά εκσκαφή, δεν αποτελούν πρόβλημα. Η αρχαιολογία που επέβλεψε τις εργασίες, έχει ελέγξει όλα τα δείγματα που βγήκαν και δεν υπήρξαν καθόλου ενδείξεις αρχαιοτήτων.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, υπό την αδειοδότηση της πολεοδομίας και λαμβάνοντας υπόψην όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Όλες οι εργασίες είναι σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Τακτικά τελειωμένη η AREA 1».

Μουτσάκης: «Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 40 μήνες από την έναρξη – Σχεδιάζεται η υπογειοποίηση»

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Μουτσάκης, ανέφερε πως: «Δώσαμε έμφαση στο Fan Wall, την ενιαία και ισχυρή κερκίδα σχεδόν 10.000 θέσεων. Η ψυχή του νέου γηπέδου της Φωλιάς του Δικεφάλου αετού. Μετά με τις εργασίες έπρεπε να δείξουμε την υποποίηση για να κάνουμε πιο απλή την κατασκευή, με λιγότερο όχλο. Όλες οι φάσεις αυτές πέρασαν από όλες τις προεγκρίσεις. Αρχαιολογία, πολεοδομία, τα πάντα, όλοι οι φορείς είναι ενήμεροι. Αναπτύξαμε το masterplan. Τώρα είναι σε εξέλιξη η μελέτη κυκλοφοριακών και περιβαλλοντολογικών επτώσεων.

Μελετήσαμε και προσεγγίσαμε βιοκλιματικά το έργο. Βάλαμε στοιχεία πρασίνου στο έργο. Ο στόχος μας είναι ένα βήμα βασικό. Η υποβολή άδεια δόμησης στο τέλος του χρόνου και την έναρξη του έργου το καλοκαίρι του 2027. Σύντομα θα έχουμε έκπληξη για τις όψεις για όλους».

Στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου

Για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο: «40 μήνες από την έναρξη».

Για την πρόσβαση στο γήπεδο: «Υπάρχει η υπογειοποίηση και σχεδιάζεται κανονικά».

Για το αν υπάρχει φόβος για κάτι που μπορεί να προκύψει: «Έχουμε χαρτογραφήσει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στο έργο. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε όλα τα ρίσκα. Τώρα είναι όλα μετρήσιμα. Στα πλαίσια του δυνατού».

Για την εφορία αρχαιοτήτων αν είναι 100% σίγουροι ότι δεν θα βρεθούν ευρήματα: «Δεν βρέθηκαν έως τώρα, συνεχίζουμε και βλέπουμε».

Για το μοντέλο συγχρηματοδότησης και το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Η σημερινή παρουσίαση είναι αμιγώς τεχνική. Θα γίνει ξεχωριστή παρουσίαση από άλλη ομάδα συνεργατών, που θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Πολύ σύντομα».

Για την προέγκριση και την τελική έγκριση: «Εκτίμηση είναι ότι θα εγκριθεί σε ένα τρίμηνο από την υποβολή της. Θα κατατεθεί έως το τέλος του 2026, αυτός είναι ο στόχος».

Για το αν θα είναι ικανοποιημένοι αν ολοκληρωθεί στους 40 μήνες: «Κάπου εκεί με βάση τα σημερινά δεδομένα, ναι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ο χρόνος κατασκευής που κρίνουμε είναι 40 μήνες η κατασκευή. Ενδεικτικό είναι αυτό, μπορεί να πάει 39 μπορεί 41».

Για την άδεια κατεδάφισης: «Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει την άδεια δεν θα υπάρξει κατεδάφιση».

Για το πάρκινγκ: «Θα υπάρξουν υπόγειες θέσεις πάρκινγκ. Ίσως έχουμε λίγες παραπάνω από 300 μαζί με το δεύτερο πάρκινγκ προς το ΙΚΑ. Πολύ σύντομα η παρουσίαση του εξωτερικού χώρου του γηπέδου περίπου σε ένα μήνα».