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Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχει επίσης ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου με υδροφόρες. Παράλληλα στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Εύβοια Φωτιά

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