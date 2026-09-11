Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι

Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχει επίσης ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου με υδροφόρες. Παράλληλα στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.