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Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση 42 λεπτά πριν υποστεί ανακοπή

Intime
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«Αγώνα δρόμου» δίνουν οι έμπειροι αναλυτές της ΕΛΑΣ στα εγκληματολογικά εργαστήρια που έχουν μεταφερθεί οι ηλεκτρονικές συσκευές και φυσικά το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντόπισαν στην κλινική του Κολωνακίου όπου και υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως αναφέρει το skai.gr σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, τα πρώτα στοιχεία που κατάφεραν να φέρουν στο «φως» ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Το λογισμικό του μηχανήματος, στο οποίο κατά τη διαδικασία έπαθε ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής, φέρεται να απαντάει στο κρίσιμο ερώτημα για το αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ή όχι.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως η καταγραφή του μηχανήματος δίνει ως ώρα λειτουργίας 42 λεπτά. Κάτι που σημαίνει πως είχε ήδη ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα για αρκετή ώρα.

Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων και των λογισμικών που βρίσκονται στα χέρια των ερευνητών προκύπτει ακόμη πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και ραντεβού πληροφορίες που αφορούσαν τον τραγουδιστή.

«Μίλησε» όμως και το κινητό της γιατρού καθώς από την ανάλυση του κινητού της προέκυψε πως υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε.

Αυτό ωστόσο που προκάλεσε εντύπωση στους αναλυτές, είναι η εύρεση στοιχείων που δείχνουν πως οι γιατροί είχαν χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να βρουν τρόπους να επαναφέρουν τον τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης

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