Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδίτσας
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε απο αρδευτικό κανάλι 40χρονος στους Σοφάδες Καρδιτσας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15.
Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 4 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.
Ο 40χρονος εντοπίστηκε εντός αρδευτικού καναλιού με χαμηλή στάθμη νερου.
Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.
Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.