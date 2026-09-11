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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 40χρονος από αρδευτικό κανάλι στους Σοφάδες Καρδίτσας

Αρχείο Intime
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε απο αρδευτικό κανάλι 40χρονος στους Σοφάδες Καρδιτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 4 Πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε εντός αρδευτικού καναλιού με χαμηλή στάθμη νερου.

Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Καρδίτσα

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