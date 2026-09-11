Θεσσαλονίκη: Αγιασμός στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς παρουσία του Ιάπωνα καθηγητή, Fukyda Kosuke και του Ν. Παπαϊωάννου

Με το μήνυμα ότι ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να ενώνει λαούς που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, παρουσία των υφυπουργών Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου και Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη.

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής συνάντησης του Ποντιακού Συλλόγου «Οι Μίθριοι» με μέλη ιαπωνικής αποστολής, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από πρόσκληση του Συλλόγου και στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, όπου η Ιαπωνία είναι τιμώμενη χώρα, ο καθηγητής Ανθρωπιστικών Επιστημών, από Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας, Fukyda Kosuke παρακολούθησε την τελετή αγιασμού και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο ξεκινά η σχολική χρονιά στα ελληνικά σχολεία.

Ο υφυπουργός Παιδείας συνεχάρη τον διευθυντή και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου, όπως και τον δήμο Καλαμαριάς, που «έχουν ανοίξει το σχολείο στον πολιτισμό», σημειώνοντας ότι η παρουσία της ιαπωνικής αποστολής «δείχνει ότι πλέον το ελληνικό σχολείο έχει ανοίξει ορίζοντες και σφυρηλατεί τις προσωπικότητες των παιδιών, έτσι ώστε αύριο αυτά τα παιδιά, πέρα από τις γνώσεις, να γνωρίζουν και την αξία του ελληνισμού και να μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές του».

Αναφερόμενος, εξάλλου, στα νέα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται στην εκπαίδευση επισήμανε ότι «είναι στη ζωή μας, αλλά χρειάζεται σωστή χρήση, έτσι ώστε το κριτικό πνεύμα και η κριτική σκέψη των παιδιών να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο».

«Η γνώση ήταν, είναι και πάντα θα είναι δύναμη. Το στοίχημα της σύγχρονης εποχής, των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης είναι πώς θα μετατρέψουμε και πώς θα αξιοποιήσουμε την παραγωγή γνώσης που ξεκινάει από τα σχολεία μας, πηγαίνει στα πανεπιστήμια μας, στα ερευνητικά μας κέντρα, πώς θα τη μετατρέψουμε ως εργαλείο για τη συλλογική πρόοδο και την ατομική προκοπή με έναν ασφαλή, ηθικό και δίκαιο τρόπο», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Καλή χρονιά στους μαθητές ευχήθηκε ο καθηγητής Fukyda Kosuke, ο οποίος διδάσκει διεθνείς σχέσεις και στα ελληνικά στην Ιαπωνία. «Εδώ είναι η πρώτη φορά που είδα αυτόν τον αγιασμό και λίγο εξεπλάγην. Το σύστημα είναι πάρα πολύ διαφορετικό από ό,τι σε εμάς, το ομολογώ. Η τελετή ήταν πάρα πολύ όμορφη, τα παιδιά να ακούν τα λόγια των καθηγητών και του παπά, ήταν καλό […] Εδώ βοηθάω με χαρά τους φίλους μου εδώ που παίζουν λύρα και χορεύουν ποντιακούς χορούς», σημείωσε.

«Τα βιβλία είναι στη θέση τους, πάνω από 5.500 νέοι εκπαιδευτικοί διορισμένοι ή αναπληρωτές είναι ήδη στα σχολεία μας και βρισκόμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση ώστε εάν και εφόσον προκύψουν κενά, να αναπληρωθούν στη δεύτερη φάση με στόχο καμία σχολική τάξη να μην είναι χωρίς εκπαιδευτικό», δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης.

Η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, απευθυνόμενη στους μαθητές τους προέτρεψε να είναι προσεκτικοί με τη χρήση των εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης: «Να φροντίσετε να είναι βοηθοί σας και όχι αρχηγοί σας διότι τότε, θα έχει χαθεί το παιχνίδι».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ