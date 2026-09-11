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Μήνυμα 112 για την φωτιά στον Παλαιόκηπο Μυτιλήνης – “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μήνυμα του 112 εστάλη για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Παλαιόκηπο Μυτιλήνης.

Το μήνυμα αναφέρει: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:45 και κινητοποίησε 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 12ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Μυτιλήνης με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Μυτιλήνη Φωτιά

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