Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στο Αμμουδάρι Χανίων.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.