MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) στο Αμμουδάρι Χανίων.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Φωτιά Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Σκέρτσος για πυρκαγιές: Στην Ελλάδα η μικρότερη καμένη έκταση μεταξύ των 5 χωρών του ευρωπαϊκού Νότου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Σε καμία χώρα της ΕΕ δεν υπάρχει επίδομα ανεργίας μόνο δύο μήνες – Η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά τον κόσμο της εργασίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε πρώην πρόεδρο του Ηρακλή – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Καιρός: Έρχεται κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πληρώνονται, οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Σιμόν Μπάνζα έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει