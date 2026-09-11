Τι λένε οι ειδικοί για “βλαστοκύτταρα” και αναγεννητικές θεραπείες – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Την ανάγκη προστασίας των ασθενών από μη εγκεκριμένες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις αναδεικνύει η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ), με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Εταιρεία εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου και οποιαδήποτε πιθανή σχέση τους με θεραπευτική πράξη αποτελούν αντικείμενο της αρμόδιας διερεύνησης.

Με αφορμή την επικαιρότητα, η ΕΕΓΘΑΙ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα: την εφαρμογή και προβολή θεραπευτικών προσεγγίσεων που περιγράφονται με όρους όπως «βλαστοκύτταρα», «αναγεννητικές» ή «αντιγηραντικές» θεραπείες, χωρίς πάντοτε να είναι σαφές εάν είναι εγκεκριμένες για τη συγκεκριμένη ένδειξη, ποια είναι η επιστημονική τους τεκμηρίωση και ποια δεδομένα υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Είχαν προηγηθεί αναφορές προς ΕΟΦ, ΕΟΜ και Υπουργείο Υγείας

Η ΕΕΓΘΑΙ τονίζει ότι έχει επανειλημμένα και θεσμικά αναδείξει το ζήτημα, όχι μόνο με δημόσιες παρεμβάσεις αλλά και με έγγραφες αναφορές και καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές.

Ήδη από το 2019 είχε αποσταλεί σχετική κοινή επιστολή της ΕΕΓΘΑΙ και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 η Εταιρεία επανήλθε εγγράφως προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Υπουργείο Υγείας, επισημαίνοντας την προσφορά και διαφήμιση μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυτταρικών θεραπειών στη χώρα μας.

Στην ίδια παρέμβαση ζητήθηκε η διερεύνηση των δομών που προσφέρουν μη εγκεκριμένες κυτταρικές θεραπείες, η ενίσχυση της εποπτείας και η επίσημη ενημέρωση του κοινού για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στις 27 Απριλίου 2026, η ΕΕΓΘΑΙ διοργάνωσε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ανοικτή ημερίδα «Αλήθειες και Μύθοι για τις Κυτταρικές Θεραπείες: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς», με στόχο την υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού και την προστασία των ασθενών από παραπλανητικές πρακτικές.

«Δεν είναι κάθε θεραπεία με βλαστοκύτταρα αποδεδειγμένη ή ασφαλής»

Η ΕΕΓΘΑΙ τονίζει ότι «η Αναγεννητική Ιατρική και οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό και ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, με πραγματικές και εγκεκριμένες θεραπευτικές εφαρμογές».

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι κάθε παρέμβαση που χρησιμοποιεί τον όρο “βλαστοκύτταρα” ή “αναγεννητική θεραπεία” είναι αυτομάτως επιστημονικά αποδεδειγμένη, εγκεκριμένη ή ασφαλής».

Όπως υπογραμμίζει, η διάκριση μεταξύ μιας εγκεκριμένης θεραπείας ή μιας αδειοδοτημένης ερευνητικής παρέμβασης και μη αδειοδοτημένων, μη τεκμηριωμένων πρακτικών είναι απολύτως κρίσιμη.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Η Εταιρεία επισημαίνει ότι οι πολίτες και οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν:

ποια ακριβώς θεραπεία λαμβάνουν,

για ποια ένδειξη χορηγείται,

από ποια αρμόδια αρχή έχει εγκριθεί,

ποια δεδομένα υπάρχουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά της.

«Η προστασία της υγείας απαιτεί διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελεσματική εποπτεία και υπεύθυνη ενημέρωση. Η ελπίδα των ασθενών δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο εκμετάλλευσης», καταλήγει η ΕΕΓΘΑΙ.

Πηγή: iatropedia.gr