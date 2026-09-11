“Φρένο” της ΕΛ.ΑΣ. στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή και του Ατρομήτου για τον αγώνα του Σαββάτου
Φρένο στην οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ηρακλή και του Ατρομήτου για την αυριανή αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων των ομάδων «ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και «ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 4 η αγωνιστική της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2026-2027, μεταξύ των ομάδων «ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 12/09/2026 και ώρα 21:00΄, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου”.