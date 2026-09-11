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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

“Φρένο” της ΕΛ.ΑΣ. στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή και του Ατρομήτου για τον αγώνα του Σαββάτου

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φρένο στην οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ηρακλή και του Ατρομήτου για την αυριανή αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, βάζει με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων των ομάδων «ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και «ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 4 η αγωνιστική της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2026-2027, μεταξύ των ομάδων «ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ», ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 12/09/2026 και ώρα 21:00΄, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου”.

Ηρακλής

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