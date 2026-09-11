Δ. Ωραιοκάστρου: Με παιδικά χαμόγελα και θερμές ευχές χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά

Με παιδικά χαμόγελα, συγκίνηση, ζεστές ευχές για καλή σχολική χρονιά και τα «πρωτάκια» να πρωταγωνιστούν, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Στις Δημοτικές Ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένοι αγιασμοί στα σχολεία με τη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς επίσης και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων Κοινοτήτων και τοπικών συμβούλων.

Στον αγιασμό που τελέστηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, μεταφέροντας τον χαιρετισμό και τις ευχές του για μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Στο μήνυμά του ο δήμαρχος υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της Δημοτικής Αρχής να βρίσκεται κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα και να επενδύει στις σχολικές υποδομές.

«Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ως διοίκηση στον Δήμο Ωραιοκάστρου είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στα σχολεία μας, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και κυρίως στα παιδιά μας. Η κατασκευή πέντε νέων σχολείων στον Δήμο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», είπε η κ. Ζάπρα.

Μετά την τέλεση του αγιασμού ο προϊστάμενος του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Παλαιοκάστρου, π. Νεκτάριος Λαγουδάκης, μετέφερε τις ευχές και την ευλογία του μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβα, για τη νέα σχολική χρονιά, ευχόμενος υγεία, δύναμη και πρόοδο στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Τον χαιρετισμό της υπουργού Παιδείας μετέφερε ο υποδιευθυντής, Κώστας Μπάρμπας, ευχόμενος δημιουργική και παραγωγική σχολική χρονιά για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα «πρωτάκια» βρέθηκαν στο επίκεντρο, καθώς έκαναν το πρώτο τους βήμα στη σχολική ζωή. Με ενθουσιασμό, αλλά και τη συγκίνηση της πρώτης ημέρας, γνώρισαν το νέο τους σχολικό περιβάλλον και δέχθηκαν το θερμό χειροκρότημα γονέων και εκπαιδευτικών.