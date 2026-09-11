Νίκος Στραβελάκης: Μπορεί να πει κάποιος ότι τον Μαζωνάκη τον σκότωσαν, όχι με τη νομική έννοια

Έναρξη με το κομμάτι “Ώρες Μικρές” του Γιώργου Μαζωνάκη έκαναν το πρωί της Παρασκευής (11/9) ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Το δίδυμο του “10 Παντού” στο ΟΡΕΝ αναφέρθηκε στην αιφνίδια απώλεια του τραγουδιστή και τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από τον θάνατό του, με τον δημοσιογράφο να χρησιμοποιεί βαριές κουβέντες για όσα έχουν βγει έως ώρας στο φως.

«Εγώ έχω δακρύσει. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ και θα είναι εδώ», είπε ξεκινώντας την εκπομπή ο Νίκος Στραβελάκης.

Παίρνοντας τον λόγο, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου του επισήμανε: «Απλός, λαϊκός, καθημερινός άνθρωπος. Το παιδί από την Πάτρα που ήρθε στην Αθήνα, μεγαλούργησε και ήταν πάντα ταπεινός. Και βοηθούσε χωρίς να το λέει».

«Ήταν πολύ ευαίσθητος, είχε καρδιά μικρού παιδιού και τις πλήρωσε τις ευαισθησίες του. Αλλά εδώ θέλω να πω κάτι. Τέτοιες ώρες, με τον Γιώργο ακόμα άταφο, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε», σχολίασε αμέσως μετά ο δημοσιογράφος του Ανοιχτού Καναλιού για την υπόθεση Μαζωνάκη.

«Επειδή ακούω διάφορα, ας υπάρχει λίγος σεβασμός στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, στην προσφορά και στη διαδρομή του. Και να πω σε όσους λένε διάφορα πως όποιος κοιτάξει μέσα στην ψυχή και στον εαυτό του, μπορεί να ανακαλύψει αδυναμίες, ευαισθησίες… Είμαστε άνθρωποι και έχουμε δικαίωμα στη διαδρομή της ζωής μας να κάνουμε λάθη.

Όταν συμβαίνει αυτό το γεγονός με την τροπή που έχει πάρει, που είναι συγκλονιστική, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Εγώ θα πω μια βαριά λέξη. Θα δούμε την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Μπορεί να πει κάποιος ότι τον Γιώργο Μαζωνάκη τον σκότωσαν. Ξέρεις, είναι βαριά κουβέντα. Δεν το λέω με την νομική έννοια του όρου.

Έχουν συλληφθεί δύο γιατροί γιατί; Γιατί αποκαλύφθηκε ότι γιατρός του ιατρείου παρανόμως είχε τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, είπε ψέματα στην κατάθεσή της και την διέψευσαν οι κάμερες. Είπε ότι (ο Γιώργος Μαζωνάκης) πήγε στις 16:00 και τελικά πήγε στις 13:00, ότι έπαθε την ανακοπή πάνω στον φλεβοκαθετήρα και του είχαν ήδη κάνει 45 λεπτά πλασμαφαίρεση. Και σε τι κατάσταση ήταν ο ασθενής;», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Νίκος Στραβελάκης.