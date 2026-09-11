MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Νεκρός ο αδελφός της Όλγας Φαρμάκη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μουδιασμένη είναι η κοινωνία του Αγρινίου από τον ξαφνικό θάνατο του 32χρονου Μανούσου Φαρμάκη, αδελφού της Όλγας και Γωγώς Φαρμάκη.

Σημειώνεται πως η Όλγα Φαρμάκη, πρώην μοντέλο και επιχειρηματίας, και η Γωγώ Φαρμάκη, επιχειρηματίας και σχεδιάστρια μόδας, είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ο 32χρονος φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του, την ώρα που άνοιξε την πόρτα για να παραλάβει παραγγελία delivery.

Ο εργαζόμενος, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, φέρεται να ενημέρωσε άμεσα τις αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο Μανούσος Φαρμάκης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς ο 32χρονος δεν τα κατάφερε.

Τέλος, τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Αγρίνιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο προσαγωγές και καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ώρες πριν

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Άγιο Όρος

LIFESTYLE 48 δευτερόλεπτα πριν

Κατερίνα Στανίση για Γιώργο Μαζωνάκη: Πολλές φορές η δόξα και όλα αυτά σε απομακρύνουν, εκείνος ήταν τόσο αγαπητός

ΖΩΔΙΑ 15 ώρες πριν

Αφροδίτη στον Σκορπιό: Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια δυναμική εποχή δράσης

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Europol: Έφοδοι σε τέσσερις χώρες για εμπόριο αλόγων κούρσας και διακίνηση παράνομου κρέατος