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Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης φόρεσε σαρίκι και χόρεψε πεντοζάλι επί σκηνής – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Ένα βίντεο με τον Γιώργο Μαζωνάκη να φορά σαρίκι και να χορεύει πεντοζάλι επί σκηνής ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δύο ημέρες μετά τον ξαφνικό του θάνατο από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών.

Τα πλάνα προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», όπου καλεσμένος ήταν ο Μανώλης Κονταρός.

Ο τραγουδιστής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας πως ήταν περήφανος για την κρητική καταγωγή του: «Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ένας καλός Κρητικός, ήταν περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο ότι αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα», είπε.

Στο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζεται αρχικά να τραγουδά κρητικά, με τους χορευτές του να βρίσκονται στο κέντρο της σκηνής. Λίγα λεπτά αργότερα, φορούν το παραδοσιακό σαρίκι στο κεφάλι του τραγουδιστή και ο ίδιος αποφασίζει να χορέψει μαζί τους. «Θα προσπαθήσω», ακούγεται να λέει, με τους θεατές να τον χειροκροτούν.

Δείτε το βίντεο

Γιώργος Μαζωνάκης

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