Μιχάλης Κουϊνέλης για Γιώργο Μαζωνάκη: “Το τελευταίο διάστημα πρέπει να περνούσε δύσκολα, μου έκανε τρομερή εντύπωση στο τελευταίο μας τραγούδι”

Ο Μιχάλης Κουινέλης ήταν ο δημιουργός του τελευταίου κομματιού που είχε κυκλοφορήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Τρεις μήνες πριν τον θάνατό του, ο αείμνηστος ερμηνευτής, που “έσβησε” στα 54 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς, ένωσε τις δυνάμεις του με τον ιδρυτή των Stavento, δημιουργώντας ένα πειραματικό ζεϊμπέκικο με αρκετά βαρύ ύφος.

Ο Μιχάλης Κουινέλης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (11/9) στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος”, παραδέχθηκε πως του έκανε εντύπωση η επιλογή του συγκεκριμένου κομματιού από τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ώρα που μπορούσε να διαλέξει κάτι πιο ανάλαφρο από τα τραγούδια που του είχε γράψει εκείνος για να κυκλοφορήσουν.

«Η αλήθεια είναι ότι σαν καλλιτέχνης ήταν εξαιρετικός γιατί ήταν και καινοτόμος, δηλαδή δεν φοβόταν να πειραματιστεί μουσικά και γι’ αυτό τον βλέπαμε συχνά να προσφέρει πάντα κάτι καινούργιο στη μουσική», ξεκίνησε να λέει ο δημιουργός των Stavento.

«Σαν άνθρωπος ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός. Η εμπειρία μου μαζί του, το να είμαστε μαζί στο στούντιο, το να διαλέγουμε τα τραγούδια που ήθελε να πει, παρουσίαση κυρίως των τραγουδιών, όταν του παρουσίαζα κάποια τραγούδια, ήταν πραγματικά ιεροτελεστία και θα μου λείψει αυτή η κατάσταση», συμπλήρωσε.

«Εγώ τώρα έχω μια πολύ περίεργη συγκυρία, διότι το τελευταίο τραγούδι που είπε, οι «Επιπτώσεις», είναι ένα δικό μου τραγούδι και του παρουσίασα μια σειρά τραγουδιών, στα οποία είχε και πιο χαρούμενα τραγούδια.

Όταν του παρουσίασα αυτό το ζεϊμπέκικο, που ήταν λίγο πειραματικό, μου είπε «Αδελφέ», μου λέει, «θα πούμε αυτό». Και του λέω «Ρε συ Γιώργο, είσαι σίγουρος να πούμε αυτό το κομμάτι; Είναι λίγο βαρύ, δεν είναι;». «Αδελφέ, έτσι ακριβώς νιώθω» μου λέει «αυτό το διάστημα». Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Οπότε το τελευταίο διάστημα πρέπει να πέρναγε λογικά δύσκολα», εξομολογήθηκε ο Μιχάλης Κουινέλης.