Κεραμέως: Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα – Δεν είναι προνοιακό

«Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα ανεργίας.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως επισημαίνει τα εξής:

«Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης, αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση».