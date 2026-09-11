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ΑΑΔΕ: Έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι για την υπόθεση Μαζωνάκη

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μια δεύτερη, αμιγώς φορολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με την εισαγγελική και αστυνομική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

ΑΑΔΕ

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