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Άρης-Ηρακλής: Η αστυνομία “κόβει” τους οπαδούς παρά τη συμφωνία των δύο πλευρών

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Το κλίμα ήταν θετικό στην προοπτική οπαδοί του Ηρακλή να βρεθούν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το ντέρμπι του επόμενου Σαββάτου (19/09, 19:30), με αντίπαλο τον Άρη.

Στη συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων των δύο πλευρών και αντίστοιχη παρουσία των οπαδών των «κιτρινόμαυρων» στο Καυτανζόγλειο, στο ντέρμπι του δεύτερου γύρου, το ερωτηματικό, που υπήρχε αφορούσε στη στάση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, στη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης του ντέρμπι Άρης-Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Super League, η Αστυνομία ξεκαθάρισε την αρνητική στάση της στην παρουσία οπαδών των «κυανόλευκων» στο «Κλ. Βικελίδης».

Παρά τη συμφωνία, που υπήρχε για ανταλλαγή εισιτηρίων και τη θετική στάση και των διοικήσεων των δύο ομάδων, αλλά και των οπαδών, τα δύο ντέρμπι Άρη-Ηρακλή και Ηρακλή-Άρη, θα διεξαχθούν τελικά χωρίς την παρουσία οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας.

Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται από το γεγονός ότι η Αστυνομία είπε «όχι» και στο πρώτο αίτημα για όλο το πέταλο του «Κλεάνθης Βικελίδης», αλλά και στη συνέχεια, για μικρότερο αριθμό εισιτηρίων (για 1.200 εισιτήρια).

Επομένως, η εισήγηση προς τον αναπληρωτή υπουργό, Γιάννη Βρούτση, από την πλευρά της Αστυνομίας θα είναι «όχι».

Ούτε για οργανωμένη, αλλά ούτε και για μεμονωμένη μετακίνηση οπαδών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαβεβαιώσεις από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών ότι δεν θα γίνει το παραμικρό, ενώ συναινούν και συμφωνούν οι δύο ΠΑΕ.

Πλέον, ο τελικός λόγος ανήκει στον Γιάννη Βρούτση, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, που αναμένεται να πάρει την απόφασή του για τη μετακίνηση των οπαδών και την ανταλλαγή εισιτηρίων.

Άρης Ηρακλής

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