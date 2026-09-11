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ΔΕΘ

90ή ΔΕΘ: Από τη Θεσσαλονίκη στο Τόκιο με το εισιτήριο του Σαββάτου – 10 μεγάλοι τυχεροί κερδίζουν

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THESTIVAL TEAM

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Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Τόκιο μπορεί να φτάσεις με το εισιτήριο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Δύο τυχεροί επισκέπτες θα κερδίσουν από ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Τόκιο, προσφορά του icoretravel& της FLEXIDEA, ενώ ακόμη οκτώ μεγάλα δώρα θα βρουν τους νικητές τους σε τέσσερις κληρώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 18:30 στο stage του Τόξου της ΧΑΝΘ.

Η συμμετοχή είναι απλή: οι επισκέπτες μπαίνουν στην Έκθεση, σκανάρουν το εισιτήριό τους στην είσοδο και το μοναδικό barcode καταχωρίζεται στις κληρώσεις. Δεν απαιτείται συμπλήρωση φόρμας ούτε υπάρχει πρόσθετη χρέωση.

Τα δέκα δώρα είναι:

  • 2 διπλά αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Τόκιο, προσφορά της iCoreTravel και της FLEXIDEA
  • 2 iPhone 17, προσφοράτωνExpoSystemκαι Interform
  • 2 iPhone 16, προσφορά των Taxiway και IFS
  • 1 Σετ κοσμημάτων αξίας 500 ευρώ προσφορά του ΚαλφίδηςJewellery
  • 1 Σετ ρούχων αξίας 500 ευρώ προσφορά του Χιονίδης Mankind
  • 1 Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης από το MediterraneanCollege
  • 1 υποτροφία 50% για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ICBS BusinessCollege

Στην ενέργεια συμμετέχουν τα έγκυρα εισιτήρια επί πληρωμή που θα επικυρωθούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 20:25, στις πύλες Συντριβανίου, ΧΑΝΘ και Εμπορίου. Κάθε μοναδικό barcode αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή, ενώ προσκλήσεις, διαπιστεύσεις και άλλα μέσα ελεύθερης εισόδου δεν συμμετέχουν.

Η παρουσία στο stage κατά την ώρα της κλήρωσης δεν είναι απαραίτητη. Οι νικητήριοι αριθμοί θα ανακοινώνονται στη διάρκεια των κληρώσεων, ενώ θα αναρτηθούν και στο thessalonikifair.gr. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κρατήσουν το εισιτήριό τους, καθώς είναι απαραίτητο για την επαλήθευση και την παραλαβή του δώρου.

Μπες, σκάναρε, κέρδισε

Τα εισιτήρια της 90ής ΔΕΘ είναι διαθέσιμα στο thessalonikifair.gr. Οι αναλυτικοί όροι της προωθητικής ενέργειας είναι διαθέσιμοι στο https://services-helexpo.gr/tif-lottery/terms/#arthro-7.

ΔΕΘ

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