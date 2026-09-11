Θεσσαλονίκη: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. διακινητές – Κρυμμένοι σε πορτμπαγκάζ οι μετανάστες

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που μετέφεραν, σε δύο περιπτώσεις, με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στο εσωτερικό της χώρας παράτυπους αλλοδαπούς, προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

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Πρωινές ώρες χθες (10-09-2026), 23χρονος και 24χρονος Μολδαβοί εντοπίσθηκαν στην Εγνατία Οδό πριν την Ασπροβάλτα, να κινούνται με δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, με το όχημα του 24χρονου να προπορεύεται και του 23χρονου να ακολουθεί.

Πραγματοποιήθηκε σήμα στάσης στους οδηγούς προκειμένου να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους, πλην όμως ανέπτυξαν ταχύτητα προκειμένου να διαφύγουν. Τελικά τα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν στα διόδια της Ασπροβάλτας και συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, παρά την αντίσταση που πρόβαλε ο 24χρονος.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στα δύο οχήματα βρέθηκαν στο εσωτερικό τους συνολικά τέσσερις αλλοδαποί από Πακιστάν και Ιράκ, οι δύο εκ των οποίων στους χώρους αποσκευών, άπαντες στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

απογευματινές ώρες χθες στην Εγνατία Οδό, πλησίον των διοδίων Ασπροβάλτας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης πραγματοποίησαν έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό 43χρονο και συνοδηγό 40χρονη και οι δύο Τσέχικης καταγωγής, στο χώρο αποσκευών του οποίου βρέθηκαν δύο 2 αλλοδαποί από την Ερυθραία, στερούμενοι εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα μεταφοράς και τέσσερα συνολικά κινητά τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους από αστυνομικούς των Τμημάτων Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.