Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό – Κανονικά τα δρομολόγια στην επέκταση προς Καλαμαριά

Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, στην επέκταση προς την Καλαμαριά.

Τα δρομολόγια στη γραμμή της Καλαμαριάς διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της, ενώ όλοι οι σταθμοί εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε στη λειτουργία των θυρών στις αποβάθρες, με συνέπεια να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία του μετρό προς την Καλαμαριά για περίπου 40 λεπτά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της THEMA για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε γύρω στις 09:40, ο σταθμός “Μίκρα” παρέμεινε προσωρινά κλειστός. Από το σταθμό «Νέα Κρήνη» έως το σταθμό «Καλαμαριά» η κυκλοφορία πραγματοποιείτο μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Η εταιρεία καλεί τους επιβάτες να μετεπιβιβαστούν στον σταθμό “Καλαμαριά” για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους.

“Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, αλλά έχουν ανασταλεί μεταξύ των σταθμών “Νέα Κρήνη” και Μίκρα”, ανέφερε επίσης στη σχετική ενημέρωση.